歐洲峰會：法德與“節儉派”之爭

德國總理默克爾和法國總統馬克龍在歐盟峰會推動一項7500億歐元的大規模刺激計畫，以助歐洲疫情後恢復增長2020年7月19日布魯塞爾

正在布魯塞爾召開的歐盟峰會由於“節儉派”國家作梗，27國領袖難以就疫情後重啟經濟計畫達成共識。馬克龍敲桌子，指責“節儉派”自私和缺乏良好意願。默克爾不排除談判失敗。

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巴黎和柏林推動歐洲央行斥資7500億歐元的疫後經濟重啟計畫，被荷蘭率領的“節儉派”國家卡住，因此歐盟27國自上周五開始在布魯塞爾舉行的峰會，遲遲達不成共識。原定在上周五和上周六舉行兩天的峰會，因沒有結果而被延長。27國首腦熬到周日到周一夜間還是沒有通過。於是歐洲理事會主席發言人巴倫德-萊特（Barend Leyts）在推特上宣布，7月20日周一下午16點繼續開會。這是20年來最長的一次歐盟峰會。

補貼份額分歧

為了應對冠狀病毒疫情給歐洲帶來的經濟災難，巴黎和柏林共同推動的歐洲經濟重啟計畫，試圖讓歐洲走出困境，重振經濟。該計畫總值7500億歐元，原定其中的5000億歐元為補助金，2500億歐元是貸款。但在荷蘭領頭的“節儉派”的反對下，象徵歐盟團結的補助金，在幾天的峰會談判中，越縮越小，先是減到4500億，然後減到4000億，昨天周日有人提到3500億。馬克龍和默克爾一再讓步，呂特和節儉派國家則寸步不讓。

每天騎單車上班的荷蘭總理呂特聯合丹麥，瑞典，奧地利和後來加入的芬蘭，共同反對巴黎和柏林推動的這個重啟計畫。據法國媒體透露，馬克龍要求將歐盟重啟經濟共同貸款中的很大部分，以贈款形式補貼給成員國，卻遭到節儉派國家的堅決反對。

馬克龍很生氣

周日晚間，歐盟27國首腦在布魯塞爾共進晚餐時，據法國世界報說，法國總統馬克龍在這次晚餐上，用拳頭敲了桌子。他譴責“節儉派”缺乏樂於助人的良好意願。法國代表團一名成員向法新社透露：馬克龍“對待節儉派的前後矛盾非常嚴厲。”馬克龍將荷蘭首相馬克-呂特的立場與之前的談判中，英國前首相卡梅倫的立場相比較。

據法新社引述其他代表團的消息說，馬克龍在布魯塞爾峰會期間多次發火。他聲稱是法國和德國將為這項計畫付出代價。他還說，我們為為歐盟的利益而戰之際，“節儉派”卻自私地絲毫不肯讓步。馬克龍還補充說，他準備好了，寧願離開談判桌，也不要一個壞協議。

德國總理默克爾在周日表示，有很多良好的意願（…），但是也有可能今天得不到任何結果。她這是關鍵的一天。她還說：我仍然不能說是否會找到解決方案。

歐爾班公開譴責呂特

此外，另據消息，節儉派陣營還要求對使用重啟資金的國家附加條件，包括對意大利和西班牙等國設置類似當年金融危機對希臘貸款的條件；還要求對匈牙利和波蘭等“民主制度出偏”的國家，附加政治條件。此舉招來匈牙利總理的譴責。

據費加羅報報道，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban ）公開譴責荷蘭首相呂特“討厭”他。據摩洛哥媒體hespress報道說，歐爾班總理譴責荷蘭首相強調要在歐洲援助與法治之間建立聯繫，是要對匈牙利進行財政懲罰。

作為調解人的歐洲理事會主席比利時前首相夏爾·米歇爾（Charles Michel）邀請27國不要呈現出一個弱歐洲的面孔。