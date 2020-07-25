傳中國駭客竊取科技資料 比利時展開調查

美國政府指控中國對武漢肺炎研究等資料發動駭客攻擊，引發美中互關領事館外交戰，7月25日，一家比利時軟體企業也傳遭中國駭客竊取流體力學演算等資訊，比利時表示正進一步調查。

廣告 繼續瀏覽後續

美國7月21日公布的文件顯示司法部起訴2名中國公民，罪名是竊取武器設計、新冠病毒研究資訊、軟體原始碼及其他事物。

華盛頓21日指控北京全面從事間諜工作，要求中國駐休士頓總領事館限期關閉，隨後北京反制，在24日宣布要求美國關閉駐成都總領事館。

在美中外交戰升級之際，25日比利時《晚報》（Le Soir）報導，美國司法部在對2名中國公民的起訴書中提到，2人從全球電腦竊取數兆位元組資料，包括比利時在內。

《晚報》指出，起訴書中指出比利時一家軟體公司成為中國駭客對象，在2018年3月至4月間約被竊取142GB（Gigabytes）的資訊，目標除影像工具外，還包括流體力學相關演算法。其中流體力學與航空領域相關。

比利時媒體報導，布魯塞爾司法單位表示正進行調查，但未發表任何評論。此外比利時網路資安中心也與美方取得聯繫，了解更多案情。

今年7月初，比利時國家安全單位公布2019年報告，表示中國留學生可能為中國政府從事間諜活動，當時中國駐比利時大使館皆反駁指為不實傳言。