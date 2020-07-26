新書爆料：哈利王子覺得哥哥“勢利傲慢”

根據英國媒體披露的一本新書內容，英國哈利王子和妻子梅根婚前交往時，哈利的哥哥威廉王子曾建議弟弟再多花時間了解梅根，引發哈利認為哥哥“勢利傲慢”，因而感到不快。

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英國《泰晤士報》和《星期日泰晤士報》連載名為《尋找自由》（Finding Freedom）的新書，內容描繪哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）的王室生活心路歷程。

但路透社報導，哈利和梅根已和這本書撇清關係，說他們未接受作者訪問，也未提供任何內容。

《星期日泰晤士報》報導，新書引述消息人士表示，哈利和梅根婚前約會時，威廉王子（Prince William）想確認原是好萊塢女星的梅根對哈利是否別有用心。

根據消息人士轉述，威廉當時曾對哈利說：“你別感覺有必要倉促（娶梅根）。你可以盡量花時間去了解這個女孩。”

報導說，當哈利聽到威廉用“這個女孩”形容梅根，他從哥哥語氣中感受到傲慢勢利，他也認為自己不再需要他人照顧提醒。

哈利和梅根今年1月宣布計畫過更獨立的生活，並將自食其力。兩人3月正式卸下王室高階成員身分後，目前帶著兒子亞契（Archie）住在美國洛杉磯追求新事業。

哈利和梅根在2018年5月結婚。當時這場婚姻被視為為英國王室注入好萊塢的光鮮亮麗和新時代氣息，兩人也因此成為當代全球最受矚目的名人夫妻檔之一。