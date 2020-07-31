英國導演亞倫·帕克（Alan Parker）逝世

英國導演亞倫·帕克（Alan Parker）2020年7月31日逝世，享年76歲。消息一出，另世界為之震驚和哀傷。他的代表作是“午夜快車”。劇情描寫一個美國青年在土耳其旅遊時，因為藏有少量大麻而遭重判入獄，幾經折磨後從監獄逃生。本片是藉著主角海斯入獄的事件，反映土耳其獄政的落後和黑暗，以及嚴重評擊土耳其政府利用監獄作為對美國政治報復手段的不當。

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亞倫·威廉·帕克曾受封不列顛帝國勳章，是一名英國電影導演、電影監製、作家和演員，活躍於英國與好萊塢兩邊的電影工業，也是英國導演公會（Director's Guild of Great Britain）的創辦成員。

亞倫·帕克出生於北倫敦的藍領家庭，1960年代到1970年代以撰寫廣告文案起家，後來轉而為電視廣告撰寫腳本，其中最著名的當屬仙山露（Cinzano）苦艾酒在英國的系列廣告。

帕克與電影的緣分來自電影監製大衛·普特南（David Puttnam）的居中牽線，使他得以為1971年的電影《兩小無猜》（Melody）編寫劇本。普特南隨後監製了帕克一連串的電影作品，包括他的突破之作《午夜快車》（Midnight Express）。《午夜快車》是一部跟土耳其監獄有關的逃獄電影，受到影評家多方讚揚，並為帕克贏得多項奧斯卡金像獎提名，其中包括最佳導演和最佳影片。多年後他再次因《密西西比在燃燒》（Mississippi Burning）一片入圍奧斯卡最佳導演獎。

帕克導演過為數不少的音樂電影，包括1976年的《龍蛇小霸王》（Bugsy Malone），1980年的《名揚四海》（Fame），1991年的《追夢者》（The Commitments）和1996年電影的《貝隆夫人》（Evita）。

帕克在2002年新年期間被授以爵級勳章，2005年桑德蘭大學（University of Sunderland）授予藝術榮譽博士學位，當時與他交情匪淺的普特南正是該校校長。