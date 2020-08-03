德國終止與香港的引渡協議 中方抗議德國違法

香港推遲立法會選舉一年，德國立即作出反應，取消了與香港的引渡協議。中方對此表示強烈不滿。但德國政界有人認為，本國政府走得還不夠遠。

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據德國電視一台、德國《世界報》等報道，德國對香港借新冠疫情推延立法會選舉做出反應，宣布取消執行和香港達成的引渡協議。德國外長馬斯於7月31日晚間宣布了這一決定。他說：“我們多次表達了自身的期待，期望中國政府遵守其國際法義務。”保障香港公民有權舉行自由選舉，正是這種義務的一部分。馬斯表示，香港政府取消十多名反對派候選人的參選資格，並推遲舉行選舉，“是進一步侵犯香港公民權利的做法。”

中國駐德大使館立即表示了抗議，指責德國違反法律。中國駐柏林大使館於7月31日通過其官方網站發表聲明，對馬斯的“錯誤言論”表示強烈不滿和堅決反對。中方指責德國目前就香港問題發出的表態和暫停引渡協議的決定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。中方堅決反對，並聲稱會保留做出進一步反應的權利。

但德國政界有人認為，政府所作的還遠遠不夠。德國聯邦議會人權委員會主席延森（Gyde Jensen）認為，暫停與香港的引渡協議是“早就該走出的一步”。這位自民黨政治家呼籲馬斯不能停留在目前的措施上，而是“必須推出進一步的措施，加大對北京的壓力。”