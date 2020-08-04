輿論壓力下 瑞典女歌手拉爾森自曝已終止為華為代言

瑞典流行樂女歌手莎拉·拉爾森（Zara Larsson）8月4日在接受瑞典四台（TV4）採訪時表示，她已經終止了為中國電訊巨頭華為出品的手機代言，並稱“中國當局不是一個善良的政府”。對此，華為則回應稱，雙方的合同是按期解除的。

廣告 繼續瀏覽後續

2008年，年僅10歲的拉爾森獲得《瑞典達人秀》第二季冠軍，並成功出道。現年22歲的她曾於2016年獻唱由法國知名DJ大衛·庫塔製作的，2016年法國歐洲杯主題曲《This One's for You》。拉爾森目前在Instagram這一社交平台上擁有超過620萬的粉絲，她的歌曲已經在全球範圍內獲得了超過50億的點擊率。拉爾森在採訪中表示，已於幾個月前終止了與華為的手機代言合作。雙方被指在去年春季達成了這一合作內容。

拉爾森在採訪中說，“如果我現在回頭看，從專業角度和個人角度來看，這並不是我做過的最明智的生意”。她說，“這不是我所支持的事情”。與拉爾森相似，瑞典女游泳健將薩拉·舍斯特倫（ Sarah Sjostrom）同樣也為華為的手機代言。去年拉爾森在接受一家雜誌採訪時，當被問及外界對於華為間諜隱患和中國政府聯繫的指控時，她曾回答表示“對此並不特別了解”。

她在當時回答說，“華為是中國的一家私有公司，目前正在發布一款出色的手機，（對於華為的指控）不是我考慮或評論的內容”。她的言論則激起了批評人士的抨擊，她被指在促進中國共產黨政權的利益。

瑞典報紙《 Expressen》在周二發表的一篇專欄文章中，代表保守派“溫和黨”的當地政治家馬蒂爾達·埃克布拉德（Matilda Ekeblad）指責這位歌手“是在替中國辦事”，並提及華為被指為北京從事間諜活動，以及中國當局對新疆少數族群和香港的鎮壓。對此，拉爾森最新在採訪中表示，她不想支持北京正在做的事情。她說，“我們知道中國當局不是一個善良的政府。（We know that the Chinese state is not a kind state）”她還表示，其本願為維吾爾人問題、抖音國際版TikTok和香港問題上發言，但自覺受到了與華為合作的阻礙。

對此，華為瑞典分公司發表聲明回應指，他們與拉爾森的代言協議是有時間定期的，該協議並在去年按雙方同意結束。華為方並強調稱，自己是一家“全球性的私人公司”，儘管其遵守地方的法規和法律，但“並未接受任何政府或當局的指示”。