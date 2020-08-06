漢堡大學結束和孔院的合作

據柏林出版的《日報》報道，漢堡大學終止了與孔子學院的合作，原因是中國缺乏學術自由。

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自一段時間以來，德國的孔子學院受到爭議。漢堡大學現在放棄了和孔子學院的合作。

對於孔院執行經理克勞斯（Carsten Krause）而言，七月底公布的結束合作讓人“毫無準備”。重要的是沒有理由。孔子學院本來是發揮了它的作用的，即促進了聯繫和德中交流。

但這根本不是大學的重點。漢堡大學校長發言人表示，跨國界的大學合作必須具備適當的法律框架，但在中國，學術自由條款已從某些大學的使命聲明中被刪除。

但大學還是給出了一個非正式的解釋。大學主席團曾向全世界表示，他們不再想承擔“施加影響和知識流失的風險”。但大學沒有向德新社證實以上說法，只是說，可能隨後會遇到法律訴訟問題。

但克勞斯認為，中國的科學政策只是“在變化”中。德中對話才是孔院的重點。孔院應該為交流，而不應為政治討論服務。“既不去宣傳什麼東西，也不去醜化什麼東西。”克勞斯認為，要遠離政治影響“並不難”。

但2014年與中國官方之間的往來沒有證實這一點。當時，漢堡孔院計畫舉行1989年“大轉折”的活動。結果中方調回了自己派遣的中方院長。究竟為什麼，人們一直在猜測。

漢堡孔院除了提供漢語課程外，主要是茶，繪畫或兒童下午活動。

對孔院的懷疑已不是新鮮事。杜塞爾多夫大學以“缺乏透明度”為由，於2016年取消了和孔院的合作。對於在中國資助下在哥廷根大學擔任客座教授的漢學家Sascha Klotzbücher來說，孔院“作為獨裁統治的櫥窗是一件有問題的事”。

漢堡大學結束合作幾乎沒有引起公眾的回應。漢堡德國聯邦議院左翼黨議員Żaklin Nastić表示，這不僅是該市文化和語言交流的悲劇，而且意味着中國人權活動家正在失去重要平台。