德國對俄羅斯宣布的新冠疫苗表示質疑

俄羅斯總統普京宣布，該國已經註冊了全球首款新冠疫苗。他的一個女兒已經接種了疫苗。普京11日表示，在經過不到兩個月的人體測試後，俄羅斯衛生部批准了世界首款新冠疫苗。正在台灣訪問的美國衛生部長阿紮爾表示：“疫苗的重點不是搶第一。重點在讓美國人民與全世界人民擁有安全又有效的疫苗。”德國聯邦衛生部長斯潘（Jens Spahn）11日對普京宣布的新型冠狀病毒疫苗的“質量，有效性和安全性”表示懷疑。他認為，患者的安全應該放在第一位。

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世衛組織發言人賈薩雷維奇（Tarik Jasarevic）在日內瓦視訊簡報中告訴記者：“我們與俄羅斯衛生當局保持密切聯繫，並就可能的世衛組織疫苗預審持續討論，任何疫苗的預審包括嚴格審查和評估所有必要的安全與效力資料。”

根據世衛組織截至7月31日最新發布的報告，目前全球共有165支候選疫苗正積極研發，其中139支仍處於臨床前評估階段，其他26支進入不同階段人體試驗，當中6支疫苗進度超前，進入第3期臨床試驗。

俄羅斯的疫苗“衛星V”（Sputnik V）由莫斯科加馬列亞流行病與微生物學國家研究中心（Gamaleya Institute）與俄羅斯國防部聯手研發。

加馬列亞研發的衛星V，是26支正進行人體試驗的疫苗之一，目前列為第1期臨床試驗。

資助衛星V疫苗計畫的俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund）執行長德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）表示，第3期試驗將從12日展開，可望自9月起量產，並稱20個國家已預訂超過10億劑疫苗。在國內將首先給醫護人員和教師接種，但不知他們是否有其他選擇。

俄羅斯總統普京8月11日宣布，俄國已研發出第一支能讓接種者對2019冠狀病毒疾病“持續免疫”的疫苗。他還說，俄國是第一個核准相關疫苗的國家。