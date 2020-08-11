路透社：部分科學家呼籲不要輕信俄羅斯宣布的新冠病毒疫苗

8月11日俄羅斯總統普京宣布，俄羅斯成全球首個批准冠病疫苗國家。國際知名傳染病學專家、遺傳學和免疫學教授紛紛對俄國宣布的新冠疫苗有效性表示質疑。英國華威商學院的藥物再利用專家阿里（Ayfer Ali）表示，俄羅斯疫苗經過了不到兩個月的人體測試，沒有足夠的數據可以表明它對患者不會帶來副作用。

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倫敦大學學院（University College London）遺傳學研究所的研究員弗朗索瓦·鮑盧克斯（Francois Balloux）也表示，俄羅斯總統普京宣布的決定是魯莽、愚蠢的。鮑盧克斯表示，沒有經過良好的測試就大規模進行接種，這將是 一種不道德的做法。

英國專家還表示，俄羅斯決定批量生產和大規模接種，那將是災難性的。今後人們對新冠疫苗會失去信心。

倫敦帝國學院免疫學教授丹尼·阿爾特曼(Danny Altmann)也分享鮑盧克斯的看法。他對路透社記者表示，這會給疫苗研製帶來“附帶損害”，因為俄羅斯說的疫苗的安全性和功效我們都尚不清楚，這比“將不可避免地加劇我們目前研製上存在的問題。”

德國圖賓根大學醫院第七科主任彼得·克雷姆斯納（Peter Kremsner）表示，一般情況下，正式註冊之前，很多人經過測試，有了可信的結果之後，才可批量生產。

英國諾丁漢大學傳染病流行病學名譽教授基思·尼爾（Keith Neal）對路透社記者表示，我們不清楚俄羅斯研製的疫苗是否有效，因為它並沒有發表在科學文件上，我們無法獲知其有效性。

全球三個廠商美國生物醫藥公司Moderna、美國紐約的跨國製藥公司輝瑞生物製藥 Pfizer和阿斯利康(AstraZeneca PLC, AZN)都曾表示在合作研發疫苗上有突破進展。

德國生物技術公司CureVac研發的疫苗已從6月開始接種人體測試，最快將於9月或10月開展大規模臨床試驗，有望明年年中上市。而普京11日宣布的消息讓這些國際廠商措手不及。