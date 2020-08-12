疫情快速蔓延 布魯塞爾12日起實施口罩強制令

中央社報道，比利時首都布魯塞爾8月12日實施口罩強制令，12歲以上民眾在所有公共場合必須戴口罩，但新措施引來不少抱怨，認為連空曠的森林及公園都列管則太過嚴厲。比利時近日疫情惡化。根據最新統計，近一周每10萬居民已達到54例新病例。

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上周布魯塞爾區政府決定，一旦布魯塞爾每10萬居民達50個病例時，就必須擴大全城實施口罩強制令，12日上午區政府宣布已達標準，強制口罩令生效。

自12日起，12歲以上民眾在布魯塞爾所有公共場合都必須使用口罩，無論是在繁忙的市場還是在森林漫步，警方將強化執勤確保人人遵守新措施；但若民眾在戶外從事跑步等體育活動及殘疾人士則可除外。

據中央社記者12日上午實際在街頭觀察，大部分民眾均有戴上口罩，一位等公車的母親不僅戴口罩，嬰兒車也用布套上以全罩防護；但也有不少人戴法不正確，只掩蓋嘴巴而露出鼻子。對此有民眾表示最近高溫酷熱，戴上口罩頻頻流汗且難以呼吸，實在沒辦法戴口罩。

此外，有人支持採取更強力防疫措施；但也有不少網友抱怨，認為連空曠的森林及公園都列入管制範圍，實在是太過嚴厲，並建議應擴大檢疫測試能量。

布魯塞爾自7月下旬起疫情反彈後強化防疫措施，7月25日起，將室內公眾場合需戴口罩命令延伸至露天市場及人潮密集的購物街道，消費者至餐飲場所，在餐廳除座位外，只要走動都必須戴口罩，不配合者可處250歐元罰款。

根據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）12日最新公布數據，比利時全國迄今有7萬4915病例、9885例死亡。