德國《明鏡》：蓬佩奧訪東歐 旨在打造反華聯盟

德國媒體就美國國務卿蓬佩奧訪問東歐之行發表了評論。

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德國《商報》認為：蓬佩奧訪問東歐四國捷克、斯洛文尼亞、奧地利和波蘭，讓人們看到，美國人把誰當作是真正的朋友。

德國之聲看到了德美關係的緊張。該電台指出，蓬佩奧來歐洲，繞開柏林，而 德國外長馬斯（Maas）則更喜歡去訪問莫斯科。 跨大西洋關係跌到了低谷。單看美國，很多事情都很糟糕：對病毒大流行風險的否認，種族主義，國內政治鬥爭加劇。 但德國社會也在瓦解，民粹主義者和陰謀論者在四處咆哮。但德國和美國不應氣餒，兩國走到一起的希望是可能很快又回來的！

德國《明鏡》周刊認為，蓬佩奧的東歐之旅旨在打造反華聯盟，以加大對中國的壓力，但這些國家主要關心的是在俄國面前得到保護。一路上，蓬佩奧為不斷加劇的美中衝突爭取盟友，試圖打造歐洲反華連盟，為美國在美中衝突中助勢。但布拉格拒絕簽署在本國5G建設上排除華為的聲明，奧地利也仍然沒有排除華為的打算。蓬佩奧訪東歐的最後一站是華沙，兩國簽署了美國向波蘭增派1000名士兵的協議，並許諾將和波蘭同仇敵愾，保護波蘭，加強了美國和波蘭的軍事合作，讓波蘭面對來自俄國的威脅感到了一絲安慰。