白俄羅斯：10萬人上街喊總統“下台”

白俄羅斯周日8.16出現大規模集會，首都明斯克有大約10萬民眾上街抗議當局在上周日總統選舉中舞弊，要求盧卡申科總統走人，抗議警方暴力壓制前幾天的示威活動。反對派領袖已到立陶宛避難，數千體制內精英接力抗爭。

廣告 繼續瀏覽後續

白俄羅斯反對派群周日沿着首都明斯克的獨立大道遊行，然後聚在二戰受害者紀念碑周圍，有節奏地針對白俄羅斯總統喊口號：“正義！”，“走開！”。法新社的一些記者目測估計，有近10萬人參加這場示威。

在示威人群中，尤里-桑科（Yuri Sanko）說，“白俄羅斯人從未如此團結過。這是一場自由的盛宴”。這位天主教神父是做完周日彌撒，加入這場大規模集會的。

一位不願透露姓名的65歲的男子說：“我等了30年，讓白俄羅斯獲得自由。我們將把這個政權的劊子手趕走。

身着白衣，手持鮮花和氣球，示威者們聚集在歌聲和喇叭聲中。一些人舉着巨大的，象徵反對派的紅白色旗幟。

白俄羅斯總統亞歷山大-盧卡申科的主要對手，反對派領袖斯維特拉娜-蒂卡諾夫斯卡婭（Svetlana-Tikhanovskaïa）呼籲大家這個周日上街遊行，持續向盧卡申科政權施壓。白俄羅斯其他主要城市以及較小市鎮也出現了反盧卡申科的集會遊行。此外，人們還在社交網絡倡議從周一開始舉行全國大罷工。

總統唱對台戲 兒子站台

明斯克反對派大遊行開場之前，首都獨立廣場舉行支持盧卡申科的集會，有數千人參加。已執政26年的盧卡申科則突然出現在這個集會上。有報道說，不少國營單位的工人被迫前來參加這個集會。

他在掌聲中說，我在這裡向你們發出呼籲，不是為了讓你們捍衛我，而是因為四分之一世紀以來，頭一次，你們可以捍衛自己的國家和國家的獨立。

65歲的白俄羅斯總統拒絕反對派有關重新舉行選舉的要求。8月9日的大選投票中，他獲得80%以上得票率，被反對派指控大規模舞弊。他今天面對揮舞着承自蘇聯時期的官方紅綠色旗幟的支持者們說：“如果這樣做（重投票），我們將捲入混亂的漩渦，永遠都出不來了。”

法新社說，亞歷山大-盧卡申科在距離保鏢們不遠的一個講台上發表講話。他譴責了他所謂的強加給白俄羅斯一個“來自國外的政府”的意圖。 他身邊站着他的小兒子和潛在繼任者尼古拉·盧卡申科（Nikolai Lukashenko）。

反對派領袖流亡 體制內精英接力

亞歷山大-盧卡申科在本次總統大選的勝利，被認為是在大規模人為操縱下得到的。因為在投票前，他意想不到的競爭對手，37歲的斯維特拉娜·蒂卡諾夫斯卡婭的（Svetlana Tikhanovskaïa）人氣高漲，火遍全國。現在這位反對派候選人已經流亡到立陶宛。

該國成千上萬的精英人士繼續舉行抗議活動：他們是通常聽命於當局的公共電視台的新聞工作者，研究人員和商人，還有兩名高級外交官。

反對派領袖斯維特拉娜-蒂卡諾夫斯卡婭主張選舉公正自由，要求釋放政治犯。她宣布成立一個組織移交權力的委員會。

白俄羅斯8月9日大選投票後的4次示威活動受到暴力鎮壓，至少造成2人死亡，數十人受傷。這個周末，反對派舉行紀念活動，向遇難的示威者致敬。周四以來，反暴力的

動員活動已經擴散：全國各地湧現了人鏈和反對派集會，標誌性的工廠的工人們則發起聲援團結行動。

這些大規模的示威遊行沒有發生逮捕，白俄羅斯當局在西方抗議活動後有所退縮，並宣布釋放6700名被捕者中的2000多人。

擔心俄羅斯介入

在壓力下，白俄羅斯總統周六祭出俄羅斯干預的威脅，宣布弗拉基米爾·普京在電話中向他建議提供“幫助”，以維護白俄羅斯的安全。

克里姆林宮周日表示，如有必要，俄方準備在“集體安全條約組織”（OTCS）框架下，向白俄羅斯提供必要的軍事援助。這個條約包括6個前蘇聯加盟共和國。

一些反對派示威擔心俄羅斯干預。名叫奧爾加-內斯特魯克（Olga Nesterouk）的示威者向法新社表示：“俄羅斯如果介入，將更壞”。

歐盟已經下令對參與選舉大規模作弊的白俄羅斯官員進行制裁。一些被釋放的示威者向法新社講述了在拘押中受到的殘酷對待：不給水，遭毒打，遭煙頭燙。10多人擠在容納4-6人的牢房內。

明斯克得到其歷史性盟友莫斯科的支持，儘管兩國關係反覆出現緊張。白俄羅斯國家元首特別指責俄羅斯要使白俄成為其附庸國。