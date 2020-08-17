白俄羅斯反對派領袖首次表示“已做好領導國家的準備”

在立陶宛避難的白俄羅斯反對派主要領導人斯維特拉娜-蒂卡諾夫斯卡婭8月17日首次表示，她已做好領導國家的準備。白俄羅斯今起開始大罷工。歐盟宣布周三召開緊急特別峰會討論白俄羅斯危機。

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白俄羅斯多家工廠周一響應反對派領導人的呼籲開始罷工。周一早晨，在明斯克汽車製造廠和拖拉機製造廠以及該國公營電視台的門前，成千上萬人舉着象徵反對派的紅白色牌子集會，要求總統盧卡申科下台。

歐盟宣布將在本周三就白俄羅斯危機舉行特別峰會。法國總統馬克龍呼籲歐盟繼續動員，跟數十萬白俄羅斯反對派民眾站在一邊。馬克龍昨晚通過推特指出，數十萬白俄羅斯反對派民眾，為了他們的權利得到尊重，為了他們的自由和主權，舉行和平示威。歐盟有責任站在他們一邊。

周日8.16在白俄羅斯首都明斯克有數十萬反對派民眾舉行超大規模遊行集會，要求在位26年的總統盧卡申科下台。社交媒體發起倡議呼籲今天周一開始全國總罷工。

在本次大選投票前的競選中，反對派候選人蒂卡諾夫斯卡婭出乎意料地崛起，民意高漲，紅遍全國。這讓對手盧卡申科措手不及。

自8月9日盧卡申科以超80%的選票獲得第6個總統任期以來，白俄羅斯反對派民眾連續上街集會抗議，譴責當局在選舉中大規模作弊，要求盧卡申科下台。