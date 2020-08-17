白俄羅斯監獄警局都擠爆 當局放一批再抓一批

連日來，白俄羅斯反對派每天舉行大規模抗議活動，指控當局在大選投票中舞弊，要求連任的總統盧卡申科下台。已經有數以千計的示威者被抓捕，監獄和警察局都被擠爆。當局對反對派民眾採取放一批抓一批的辦法。

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面對成千上萬參加和平示威的反對派民眾，白俄羅斯當局動用警察施以暴力。據法國古典音樂新聞台今天8.17日報道，白俄羅斯警方抓人太多，導致監獄和警察局都被塞爆。當局將人抓來，虐待後，不得不釋放一部分人，給新逮捕的人騰地方。

昨天有從監獄出來的人告訴法新社，一間平常關押4-6人的號子里，現在擁擠10多人。盧卡申科日前承諾，將在6700名被捕者當中，釋放2000人。

歐盟已經宣布對白俄羅斯參與鎮壓的人員進行制裁。有獲釋的人告訴法新社，他們在被拘押期間受到暴行虐待，被剝奪水，被毆打，被香煙燙。

立陶宛避難的白俄羅斯反對派主要領導人斯維特拉娜-蒂卡諾夫斯卡婭8.17首次表示，她已準備好領導國家。白俄羅斯今起開始大罷工。

白俄羅斯多家工廠周一響應反對派領導人的呼籲開始罷工。周一早晨，在明斯克汽車製造廠和拖拉機製造廠以及該國的公營電視台門前，成千上萬人舉着象徵反對派的紅白色牌子集會，要求總統盧卡申科下台。

歐盟宣布周三召開緊急特別峰會討論白俄羅斯危機。法國總統馬克龍昨晚呼籲歐盟繼續行動，站在數十萬和平示威，要求盧卡申科下台的反對派一邊。

俄羅斯介入白俄羅斯的陰影越來越濃。據盧卡申科說，普京給他打電話，建議向白俄羅斯提供軍事援助。

自8月9日盧卡申科以超80%的選票獲得第6個總統任期以來，白俄羅斯反對派民眾連續上街集會抗議，譴責當局在選舉中大規模作弊，要求盧卡申科下台。