西班牙王室揭秘：老國王自我流放到阿聯酋定居

馬德里消息，西班牙王室正式揭秘：被貪腐醜聞纏身，特別是與海灣王室非法傭金醜聞相連的西班牙前國王胡安-卡洛斯（Juan Carlos）在8月初，自我流放到阿聯酋定居。

廣告 繼續瀏覽後續

西班牙王室一名發言人8月17日宣布，82歲的前國王在8月3日前往阿聯酋，並留在那裡。這位王室發言人沒有提供更多信息。但他這個宣布終結了兩個星期以來圍繞前國王的各種猜測。

這位西班牙前國君於8月3日宣布，他正在遠離自己的國家，以方便他的兒子費利佩六世（Felipe VI）行使他的職能。而此時瑞士法院和西班牙法院正在審查老國王的銀行帳戶。

胡安-卡洛斯之前通過自己的律師表示，如有必要，他會配合司法調查。

儘管西班牙保守派親王室報紙《ABC》8月7日宣稱榮譽退休國王已離開西班牙前往阿布紮比，但其他媒體還是猜測老國王可能去了他度過部分青春時光的葡萄牙，或者多米尼加共和國。

法新社說，目前尚無針對胡安-卡洛斯本人的調查，但他的前情人科琳娜·拉爾森（Corinna Larsen）對他的指控在媒體流傳，也引起一名日內瓦檢察官對西班牙前國王可能存入其瑞士秘密帳戶的巨款產生了好奇心。這位前君主與海灣王室關係密切，2008年，他可能從沙特阿拉伯得到了1億美元的收入。

唯一有權審判前國王的是西班牙最高法院的檢察官們。他們正在調查2011年西班牙財團與沙特簽署的哈拉曼高鐵項目合約，是否牽扯非法傭金，以及是否如同國王前情人科琳娜·拉爾森所揭發的那樣，老國王從中受了益。這條450公里，連接麥加和麥地那的鐵路線於2018年啟用。

近幾個月來，在新聞界對調查內容不斷曝光中，西班牙王室壓力山大，於是在徵得政府同意之後，鼓勵退休老國王離家出走。

不被看好的流亡

胡安-卡洛斯（Juan Carlos）在西班牙獨裁者弗朗西斯科-佛朗哥（Francisco Franco）死後於1975年登基，直到2014年西班牙經歷經濟危機之際，卻傳出國王跟情婦在非洲獵殺大象的醜聞，於是他在統治38年後，在2014年6月退位，轉而支持他的兒子費利佩六世（Felipe VI）繼位。

之前幾十年前，這位國王因在西班牙從1939年開始的弗朗哥獨裁到民主制的和平轉型中起到關鍵作用，而非常受民眾歡迎。

這次他自我流亡國外，在西班牙卻並不受歡迎。據親王室的媒體ABC周日發布的民意測驗，在802名受調者中，有56％的人表示不贊成；還有 61％的人認為他這樣做傷害了他的兒子。而西班牙反君主政黨，包括激進左派Podemos（政府的一部分）則對老國王的“逃跑”予以譴責。

而胡安-卡洛斯的兒子費利佩六世自2014年登基以來，已採取措施改善王室的形象，例如，制定了王室行為守則，並於今年3月，取消了胡安-卡洛斯的年奉。

然而，菲利佩六世為王室名譽重新貼金的努力效果不彰，因為他的姐夫因腐敗被送進了監獄。

在1990年代，胡安-卡洛斯當國王人氣最高時，70%的西班牙民眾支持君主制，但這個比例在2015年降到40%。西班牙官方民調機構自從2015年開始，再也沒有就這個問題進行過民意調查。