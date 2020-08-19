德國新冠疫情：回國旅客使感染數據攀升

據德國電視一台報道，德國新冠疫情發展令人憂慮，每日感染人數繼續攀升。回國旅客在國外感染上病毒是感染數據上升的一個主要原因。

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根據柏林羅伯特科赫研究所周三公布的數據，德國一天內新增感染人數達1510人。這是自5月2日以來達到的最高值。此前的5月1日，一天內出現了1639個新感染病例。引人注目的是，越來越多的德國遊客在國外感染上病毒回國，使感染數據繼續上升。

今年四月初，德國一天內檢測到6000多個新感染病例，由此達到了疫情高峰。隨後，新感染數據明顯下降。但是，自七月底以來，每日感染人數又開始回升。羅伯特科赫研究所的數據顯示，越來越多的感染是德國旅客從國外帶來的。上周檢測出來的新感染病例中，有近40%是旅行回來的德國人。僅在兩個星期內，該數據便翻了一番。帶來感染最多的地點是科索沃，土耳其，克羅齊亞，保加利亞，波斯尼亞和黑塞哥維那。旅行回國者被感染的比例升高，可能也與德國大大擴大了檢測範圍有關。

鑒於德國感染人數上升，芬蘭重又對德國和一些其它歐洲國家的旅客實行入境限制，自8月24日起執行。

根據柏林羅伯特科赫研究所公布的數據，德國新冠病毒感染人數總計達226914人，一天內新增感染人數1510人，因新冠病毒病亡人數達9243人。