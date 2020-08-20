歐洲疫情反彈引關注，世衛相信歐洲能避免再封城

法國首都巴黎近日因應新冠疫情反彈，要求民眾在一些公共場所，即使是戶外，也必須佩戴口罩。攝於2020年8月15日塞納河畔。

新冠病毒疫情仍在世界各地傳播，歐洲各國疫情一度得到控制後，近日陸續出現反彈，剛剛解除不久的封禁措施似乎有局部恢復跡象。此時暑假即將結束，各國政府密切關注度假人員陸續返回是否會重新推高疫情傳播。但世界衛生組織周四認為，歐洲有能力控制疫情，不至於再度推出全面封禁防疫的措施。

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的確，最近幾周，一些歐洲國家新冠感染人數再次走高。此前一直被看作防疫成功榜樣的德國疫情形勢又回到了今年4月時的高峰水平。截止20日國際標準時間11點，德國最近24小時內新增感染病例1707例，死亡10例，與4月底疫情高峰時情況持平。

法國自5月11日起陸續解封後，疫情也出現反彈，最近24小時新報感染者3700例，為解封以來最高。僅最近7天內，新增感染者達到1萬6千747例。

上一波歐洲疫情的重災區西班牙最近24小時新增感染人數高達6700人，而且有131人因新冠病毒死亡。

由於暑假即將結束，外出度假人員陸續返回，各國均擔心出現第二波疫情，紛紛採取措施。法國多座城市近日均推出更嚴格的佩戴口罩要求。政府也開始考慮要求人們在辦公室也要佩戴口罩。德國重新對自西班牙和巴爾幹國家入境的人員進行檢測，隔離14天。

但世界衛生組織對歐洲疫情形勢似乎沒有那麼擔心。該組織周四表示，最近幾個月的經驗後，歐洲應該可以控制疫情，而無需重新採取全國封禁的措施。

整體而言，新冠病毒自去年底由中國開始傳播以來，已在全球各地造成78萬7918人死亡。美國情況最為嚴重，其次是巴西、墨西哥、印度和英國。

研製疫苗的努力仍在世界各地緊鑼密鼓地展開，但目前尚沒有世界衛生組織認可的疫苗。