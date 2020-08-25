德國醫生：納瓦爾尼是一種可作生化武器的神經毒劑中毒

收治俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼的德國柏林夏洛特醫院24日發表公報指出，臨床檢查顯示，納瓦爾尼因一種膽碱酯酶抑制劑類物質中毒。根據有關學者的介紹，被稱作是神經毒劑的生化武器就屬於這類物質。

廣告 繼續瀏覽後續

根據法新社獲得的消息，治療阿茲海默症也就是人們常說的老年癡呆症的藥物，或有機磷酸鹽和氨基甲酸酯等殺蟲劑都屬於膽碱酯酶抑制劑類物質。但此類物質尤其包括一些作用於神經系統的生化武器。比如人們聽到最多的沙林毒劑。2018年旅居英國的前俄國間諜斯克里帕爾及女兒中毒案的神經毒劑也屬於此類物質。

這類物質作用於一種學名為乙酰膽碱酯酶的酵素。其作用是摧毀控制肌肉伸張收縮的乙酰膽碱分子。一旦該酵素被神經毒劑阻斷，就會造成乙酰膽碱分子聚集，導致神經系統紊亂。法新社引述英國利茲大學一位毒理學專家指出，這時，肌肉就無法再伸張收縮，陷入一種痙攣。全身肌肉都受到影響，最危險的作用是對呼吸系統肌肉的影響。

法新社報道指出，不同的膽碱酯酶抑制劑產生的效果不同。有些中毒者可以恢復，有些則不能。最嚴重的情況可以導致受害人窒息或心臟驟停而死亡。

根據夏洛特醫院的消息，醫生目前尚沒能確定導致納瓦爾尼中毒的具體是哪種神經毒劑，但已經開始新的大規模檢測分析。

納瓦爾尼目前已被人為置於休克狀態，並接受阿托品藥物治療，阿托品可以阻斷乙酰膽碱分子在神經系統聚集。如果奏效，可以讓身體逐漸將毒素排出。專家表示，這個過程可能是幾天，也可能需要幾周。

不過，最早收治納瓦爾尼的西伯利亞鄂木斯克醫院急診科的毒理專家周一在鄂木斯克的一次記者會上表示，納瓦爾尼入院時，對他進行了一系列從毒品，到精神病或其他藥品的檢測，也包括膽碱酯酶抑制劑類物質檢測。結果都是陰性。

納瓦爾尼是俄羅斯著名的反對派領導人。近年來尤其致力揭露政治經濟權貴的貪腐行為。