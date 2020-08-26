東地中海情勢緊張：歐盟4國今起聯合軍演針對土耳其

希臘和法國船艦在地中海聯合軍演航行編隊2020年8月希臘國防部向路透社提供（未註明日期的圖像）。

歐盟四國，希臘，塞浦路斯，意大利，法國，8月26-28日在東地中海舉行聯合軍演。這場軍演的背景是油氣田海域主權爭端在雅典和安卡拉之間引發緊張事態加劇。法國警告土耳其：地中海不應成為任何國家野心的遊樂場。

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據希臘國防部周三發布的聲明：塞浦路斯，希臘，意大利，法國達成共識，同意在四國合作框架下，在東地中海部署軍事存在。法新社引述一個軍方消息說，本次聯合軍演的區域是塞浦路斯以南和西南。

法國軍事武裝部長佛羅倫薩·帕利（Florence Parly）周三在一條推文中確認了這次聯合軍事演習的開始。她向土耳其發出警告：“地中海不應成為某些國家野心的遊樂場；這是一項共同財產”，“必須尊重國際法，不能例外”。

土耳其總統埃爾多安立即警告稱，他捍衛東地中海天然氣田利益，不會做出任何讓步。他並警告希臘不要犯任何將導致其毀掉的錯誤。

8月10日以來，土耳其向這個海域派遣海軍和地震研究船，激怒了在該海域部署軍艦的希臘。希臘國防部的新聞稿說：“東地中海地區的緊張局勢和動蕩加劇了海洋空間的爭端（限制，遷移，水流等）的爭端。”

塞浦路斯國防部則發布聲明說，動搖東地中海穩定的企圖和該地區的緊張情勢，已經達到頂峰。

近年來，在地中海東部發現大型氣田，加劇了安卡拉和雅典之間的緊張關係。兩國在某些海洋地區存有主權爭議。

擔任歐盟輪值主席國的德國外長海科（Heiko） 周二前往雅典和安卡拉（Ankara）斡旋，試圖平息北約兩個國家的緊張事態，鼓勵他們就地中海水域畫界進行對話，似乎沒有取得成功。