英衛生大臣：提防冬季疫情反彈

英國衛生大臣漢考克(Matt Hancock) 8月29日表示，若冬天爆發第二波疫情，英國可能面臨全國性以及大範圍的地區性禁足令。漢考克接受《泰晤士報》專訪時表示，搞不好可能會死85000人。英國疫情在歐洲屬於嚴重的。共死亡41500人；確診病例累計33萬1000人。

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英國短暫的夏天很快就要結束。漢考克接受《泰晤士報》（The Times）訪問表示，隨着天氣轉冷，民眾越來越常待在室內，感染季節性流感與新冠病毒人數攀升，要做好“合理的最糟情境”的精神準備。

漢考克表示，要避免第二波疫情爆發並非不可能，但並不容易，隨着學生下個星期開始返校上課，遏止疫情將面臨更多挑戰。

漢考克表示：“第二波疫情顯然會在世界上某些地方爆發，這是非常嚴重的威脅。但英國目前透過追蹤與地區性禁足令管制，尚能讓新增確診案例的曲線保持在水平。”

他表示：“合理的最糟情境是，隨着民眾待在室內的時間增加，感染流感與新冠病毒人數也會增加。一旦人數攀升，我們必須啟動非常大範圍的地區性禁足令，或採取全國性的行動。我們不排除，但不希望發生這種事情。”

英國3月23日實施第一次禁足令時，所有零售業與餐飲業全部停業。英國首相約翰遜（Boris Johnson）先前曾表示，若再度實施禁足令，威力等同於“核爆”。他上個月表示：“我絕對不想實施（禁足令），也不希望我們陷入同樣境地。”

約翰遜28日表示，若再度爆發疫情，學校會在最後一刻才關閉，他也預料會在下個月再度呼籲民眾返回工作崗位。

然而，《泰晤士報》調查發現，有高達3/4英國企業正考慮永久轉型為彈性制上班。另一份針對1500名家長進行的調查則發現，若英國再度實施禁足令，絕大部分家長拒絕繼續送孩子去上學。

英國27日確診病例飆升至1522人，較26日的1048人攀升，雖然仍比4月高峰期的單日5000人確診低，但已創下6月中旬以來最高數字。