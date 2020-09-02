法德聲援捷克後 斯洛伐克總統：拒絕對歐盟成員國及代表的威脅

自中國外交部長王毅近日在訪歐途中批評正在對台灣訪問的捷克參議院議長是“公開挑釁”，並威脅其將“付出沉重代價”後，法德兩國相繼通過外交部回應指，不能接受中方對捷克的威脅。此外，斯洛伐克總統恰普托娃（Zuzana Čaputová）也於9月1日通過推特表示，不能接受中方對歐盟成員國及其代表作出的威脅。

廣告 繼續瀏覽後續

王毅曾於周一對捷克參議院議長維特奇（Miloš Vystrčil）訪台一事做出評論，稱後者是在“公開挑釁”。他稱，“中國政府和中國人民決不會聽之任之、坐視不管，一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出沉重代價。”對此，法國外交部發言人周二回應指，與捷克共和國站在一邊，不能接受中國對捷克發出的威脅。法方發言人穆勒（Agnès Von der Mühll）稱，“中歐關係必須建立在對話，互惠和相互尊重的基礎上，這是加深我們夥伴關係的必要條件。”她補充說，“因此不能接受中國對歐洲聯盟成員國的任何威脅，我們表示聲援捷克共和國。”

同樣在當天，德國外長馬斯(Heiko Maas)在與王毅出席記者會時要求北京當局不要動輒擺出威脅的架子。他說，“對於這樣的行為進行恫嚇，我們完全無法接受。”馬斯稱，“在外交和安全領域，我們同歐盟夥伴國家團結一致。”稍早前，德國聯邦議院外交委員會主席呂特根（Norbert Röttgen）也表示，歐盟成員國承認“一個中國”的政策，儘管如此，訪問台灣應該是可行的，尤其在抗疫的情勢下，合作更值得提倡。馬斯強調，他向捷克方面作出團結合作的保證。

同樣在記者會上，面對相關提問，王毅重申，“捷克參議長訪台是嚴重干涉中國內政行為，中方不得不也必須作出必要反應。”他說，“捷克參議長罔顧中方和捷克政府反對，執意訪問中國台灣地區，公然為‘台獨’勢力張目，甚至還煽動其他國家效仿，這是公開的挑釁。中方必須要告訴捷克參議長：你過線了！”稍後，現年47歲的斯洛伐克總統恰普托娃在推特上寫道，“斯洛伐克支持捷克；歐盟與中國關係是以對話和相互尊重為基礎，針對歐盟成員及其代表的威脅與彼此間的夥伴關係有所衝突，因此不能接受。”