工業七強言辭譴責對納瓦爾尼投毒

世界工業七強外長8日發表聲明，嚴厲譴責針對俄羅斯反對派領袖人物納瓦爾尼的"未遂毒殺"事件。聲明表示，加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國、美國以及歐盟外交和安全政策高級代表最強烈地譴責針對納瓦爾尼的投毒行為。而俄方駁斥任何參與懷疑向普京“對手”下毒的指控，要求柏林出示其指控的證據。

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聯邦總理默克爾稱這是一起對俄羅斯反對派領袖人物的"未遂毒殺"，旨在"讓他保持沉默。"默克爾以異常明確的立場表示，現在出現了"非常嚴重的問題"，只有俄羅斯政府能夠並且應該做出答覆。默克爾在聲明中也明確表示了她個人的擔憂。她說，對納瓦爾尼的犯罪行為是針對"我們所代表的基本價值觀和基本權利"， "世界將等待答案"。

德國外交部為此召見了俄羅斯駐德大使謝爾蓋·內察喬（Sergei Netschajew），旨在敦促俄羅斯"提供充分和完全透明的"信息。聯邦外長馬斯（Heiko Maas）說，俄羅斯必須調查責任者並將其繩之以法。

2020年8月19日，納瓦爾尼乘坐飛機從鄂木斯克返回莫斯科期間，在機上感到嚴重不適，出現中毒跡象，之後飛機緊急降落，他被送向鄂木斯克的醫院急救後依然昏迷不醒。

其新聞發言人亞爾米施（Kira Yarmysh）懷疑納瓦爾尼登機前一個小時飲用的茶混雜毒素。

鄂木斯克的醫院官員拒絕提供有關他的狀況，並且不允許他的家人或支持者見他，醫務人員也拒絕展示中毒檢測結果。情況緊急，亞爾米施想把納瓦爾尼送往德國接受治療，敦促俄羅斯當局不要干預。

醫院官員一度以納瓦爾尼“病情嚴重”為由，拒絕放行他到德國接受治療。克里姆林宮已否認與此事有關。

納瓦爾尼的妻子在網上向俄羅斯總統普京發出公開呼籲，請求俄羅斯當局放行。8月22日，俄羅斯當局批准放行，納瓦爾尼經由和平電影基金會租用的一架飛機前往柏林治療。

8月24日，柏林夏理特醫院初步化驗納瓦爾尼體內存有膽碱酯酶抑制劑。歐盟最高外交官何塞·博雷利與德國總理默克爾發表聲明，呼籲俄羅斯當局進行調查。9月2日，德國測試出納瓦爾尼體內存有神經毒劑諾維喬克的結論後，德國總理默克爾譴責這次襲擊是謀殺未遂。

9月8日，工業七強外長言辭譴責對反對派人士納瓦爾尼的投毒事件。