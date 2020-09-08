法國關切白俄羅斯局勢

法國外交部8日表示，法國強烈譴責白俄羅斯政府任意逮捕和強迫流放的做法。法方強烈呼籲追查反對派人士科列斯尼科娃失蹤事件的真相。

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白俄羅斯反對派人士科列斯尼科娃（Maria Kolesnikowa ）失蹤的謎團在繼續發酵。周一科列斯尼科娃失蹤之後，當局公布消息稱她在白俄羅斯與烏克蘭的邊境因試圖非法越境被逮捕。陪同她的兩位男士則成功越境。另有消息報道稱，白俄羅斯官方證實說，科列斯尼科娃8日凌晨，企圖越過邊境進入烏克蘭時被拘留。不過烏克蘭官員說，是白俄官員企圖強迫科列斯尼科娃出境。另有報道稱，她撕毀護照阻止當局的行動。

事件中，兩名與科列斯尼科娃同行的反對派人士進入烏克蘭境內。烏克蘭官員說，兩人是被“強行驅逐”。

科列斯尼科娃所屬的民主運動協調委員會沒有證實這一消息，僅表示不知道科列斯尼科娃和她的兩位同事伊萬·克拉夫佐夫（Ivan Kravtsov）以及安東·羅德年科夫（Anton Rodnenkov）在何處。同時，協調委員會一位發言人強調，科列斯尼科娃從未打算自願離開白俄羅斯。

在此之前，科列斯尼科娃的家人遞交了一份尋人啟事。一名目擊者曾在社交門戶網站Tut.by公布消息稱，科列斯尼科娃在周一上午被強行推入一輛黑色麵包車。從此她和陪同她的兩名男士克拉夫佐夫和羅德年科夫都無法再通過電話進行聯繫，沒有了任何音訊。