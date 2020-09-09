英國首相約翰遜 9日宣布禁止超過6人聚會

英國疫情升溫，英國首相約翰遜 9日宣布緊縮限制，禁止超過6人聚會，但表示這不代表第二波疫情已經爆發，而是要趕緊行動，避免下一波全面禁足令發生。

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約翰遜9日下午召開記者會，宣布英格蘭地區從14日起嚴禁室內、室外超過6人社交聚會，違法可開罰100英鎊 。酒吧、餐廳可繼續營業，但消費的顧客團體也以6人為上限。

英國廣播公司（BBC）和中央社報導，英國今天有2659人確診2019冠狀病毒疾病，連續第4天新增確診病例突破2000例。英國上週的感染率從每10萬人有12.5人感染，攀升到19.7人。新增病例中又以年輕人居多，19至21歲族群的感染率高達每10萬人有54人感染。

約翰遜在記者會上表示：「我想要說清楚，這些措施不等同全國性禁足令，重點是要避免實施第二次全國禁足令。」

約翰遜表示，必須對大眾宣布這些限制，他個人感到「十分痛心」。

英國3月23日起實施禁足令，6月底宣布鬆綁，餐廳、酒吧在7月4日重新開放，逐步解封。學校已在9月初恢復上課，但搭乘大眾運輸工具、進入店家購物依舊必須強制配戴口罩，上餐廳消費也必須留下個人資訊，以便後續追蹤。

約翰遜表示，酒吧、餐廳紀錄的個資必須保留21天，若不遵守規定可開罰1000英鎊。確診案例暴增地區的店家營業時間可能縮短，例如波爾頓（Bolton）地區的店家禁止在晚上10時至清晨5時之間營業。

英國在野黨工黨黨魁施凱爾批評政府的檢驗能量不足。約翰遜表示，政府正努力提升，希望能在10月底前達到每日50萬件，但他也呼籲民眾僅在出現癥狀時才申請篩檢。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）今天表示，部分沒有出現癥狀的民眾也申請篩檢，這種做法非常不可取，也讓真正需要檢驗的民眾反而難以獲取資源。