歐洲秋天恐出現死亡高峰 六國首測統一新冠追蹤應用程序

９月１４日星期一，世界衛生組織歐洲分部主任漢斯－克魯格宣布，“事態將變得更加嚴峻，１０月，１１月，我們將會看到新冠病毒死亡率高企”。就在意大利，英國等歐洲多國加強防疫措施之際，世衛組織警告歐洲防範秋天來襲的第二波死亡浪潮。

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目前新冠大流行病已在全球奪走超過92萬4千人的生命，以色列成為第一個重啟全國封禁的國家。世衛組織歐洲部表示其負責觀察區域的55個國家整體來看，日增死亡人數在400-500人左右，和6月初以來的數字基本持平。但日增確診感染人數則在上周五創造了51000這個高峰，這已經超過了4月的峰值，其中最令人擔憂的是西班牙和法國的日增數字。世衛表示，雖然現在歐洲各國都在加強測試，但這“並不是感染人數激增的全部原因”。

歐洲分部主任克魯格還表示，“人們經常說，'疫苗會終結這場大流行病！'但當然這是不可能的...”有關防疫，他則認為大舉全國封禁不值得提倡，應該更加有針對性地進行防範。比如英國已經禁止超過6人（來自不同家庭）的聚會，無論是在室外還是在室內，學校，工作，婚禮，葬禮除外；周二起，英國人口第二大城市伯明翰將禁止所有親朋（不住在同一屋檐下）之間的聚會，人們可以繼續前往咖啡廳，餐廳，商場等地。此外奧地利從今天開始要求人們在所有公共建築當中佩戴口罩，意大利也在極其嚴格的防疫政策之下，宣布學生返校。

同一天，歐委會宣布，德國，意大利，捷克，丹麥，愛爾蘭和拉托維亞已經開始測試一款統一追蹤新冠的應用程序，這一程序可讓人們在自由穿梭內部邊境的同時，發送呈陽性的測試結果，或者接收自己可能接觸過危險人群的提示。而法國已經鋪設的“StopCovid”應用程序則因其設計結構和兼容性等問題而並不在歐盟統一病毒追蹤程序的考慮範圍之內。