新冠病毒：世界上周新增感染人數創紀錄，英國嚴厲防疫措施

世界範圍內的新冠疫情絲毫沒有減弱，美國因新冠病毒死亡的人數接近20萬人，在歐洲，英國星期二採取了有可能將會實施6個月的新的限制措施。

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法新社的報道指出，世界衛生組織星期二宣布，上星期，世界範圍內新增近兩百萬感染病例，增加的幅度是6%，是疫情爆發以來，新增感染人數最多的一個星期，不過，同期死亡的人數為3萬7千700，下降了10%。

另外，在9月14日到20日的這個星期，除了非洲，所有大陸的感染人數都在增加，歐洲增長的幅度最大，為27%。

在歐洲死亡人數最多的英國，首相約翰遜周二宣布了新的限制性防疫措施：酒吧和飯店要在晚上10點關門，同時再度鼓勵企業實施遠程上班。

約翰遜還表示，這些措施有可能在6個月的時間內都繼續有效。

在疫情最為嚴重的歐洲國家之一西班牙，西班牙政府星期一對首都馬德里的部分地區宣布了非常嚴厲的限制措施：不論是在公共場所還是在私人場所，聚集在一起的人數禁止超過6人，另外，除非工作、學習和看醫生以及照顧生活不能自理的人等情況，相關的85萬人不能夠離開自己居住的街區。西班牙政府此外還於星期二呼籲馬德里人最大限度地不要外出，減少與他人的接觸。