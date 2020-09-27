法、美等國呼籲阿塞拜疆和亞美尼亞停止敵對行動

阿塞拜疆9月27日與爭議地區納哥諾卡拉巴克的亞美尼亞族分離主義勢力爆發激戰後，毗鄰的亞美尼亞共和國總理帕辛揚表示，宿敵阿塞拜疆已對亞美尼亞人民宣戰。法國總統馬克龍同樣呼籲阿塞拜疆和亞美尼亞族分離主義者“立即停止戰鬥、恢復對話”。馬克龍周日與亞美尼亞總理和阿塞拜疆總統通了電話。美方呼籲雙方立即停止敵對行動。

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法國、俄羅斯和美國作為“明斯克集團”（Minsk Group）成員，曾居中協調納哥諾卡拉巴克地區和平事宜，但上一次力推和平協議的行動於2010年宣告失敗。

法國外交部透過聲明表示，法國“與俄國和美國夥伴，重申將致力為這場衝突達成經由協商獲致的持久解決方案”。聲明也指出，法國“極度擔憂爆發大規模衝突”。

法新社報導，帕辛揚（Nikol Pashinyan）在電視轉播的聲明中表示，阿塞拜疆的“專制政權已再度對亞美尼亞人民宣戰”，“我們在南高加索處於全面戰爭邊緣，可能會有無法預測的後果”。

阿塞拜疆國會也通過在全國實施戒嚴，並自27日起實施宵禁。

27日爆發戰鬥的納戈爾諾·卡拉巴赫地區（Nagorny Karabakh）在阿塞拜疆境內，但由亞美尼亞族分離主義勢力掌控，並自行建立政府。雙方在衝突發生後都回報有人員傷亡，亞美尼亞共和國也宣布戒嚴及動員役男。

納戈爾諾·卡拉巴赫地區的國防部表示，他們摧毀了亞塞拜然4架直升機、15架無人機和10輛戰車，但也有16名戰士喪生，百餘人受傷。

阿塞拜疆方面則說，他們在激戰期間，拿下亞美尼亞族控制的6座村莊，其中5座位於菲祖利區（Fizuli）、1座位於傑布拉伊爾區（Jebrail）。

事發之後，天主教教宗方濟各（Pope Francis）呼籲亞美尼亞和阿塞拜疆透過協商化解分歧。

教宗表示：“我為高加索地區的和平祈禱，要求衝突各方具體表達善意和友愛，如此可把問題導向解決。不要使用武力和武器，而是要透過對話和協商。“

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）也推文說：“當務之急為軍事行動必須停止，以免情勢進一步升高。”他並呼籲交戰雙方“立即重返協商，且勿設任何先決條件”。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）發布聲明說：“我呼籲衝突雙方立即停止所有戰鬥，特別是砲擊村莊和城鎮的行徑。”他還提到，傳出平民傷亡的消息令人“擔憂”。

根據伊朗國營電視台，伊朗外交部發言人哈蒂布紮德（Saeed Khatibzadeh）27日也說：“伊朗正憂心地密切關注這場衝突，呼籲兩國（阿塞拜疆與亞美尼亞）立即停止衝突、展開談判。”

“德黑蘭政府已準備好運用一切能力，幫助雙方開始談判。”

不過，土耳其27日誓言會全力支持阿塞拜疆政府，要求亞美尼亞放棄“侵略行為”。土耳其是阿塞拜疆的重要盟友，文化和語言上緊密相連。

土耳其國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）透過聲明表示：“我們會用盡方法支持我們的阿塞拜疆兄弟戰鬥，捍衛他們的領土完整性。“

亞美尼亞總理帕辛揚則呼籲國際社會，應確保土耳其不會插手這場衝突。