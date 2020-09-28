俄反對派領袖納瓦爾尼證實 默克爾曾赴醫院探望他

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）9月28日表示，他遭軍事級神經毒劑毒害，在柏林一家醫院接受治療期間，德國總理默克爾（Angela Merkel）曾到醫院探視他。

廣告 繼續瀏覽後續

德國媒體紛紛報導這件事後，44歲的納瓦爾尼在推特上寫道：“我非常感謝總理默克爾前來醫院探望我。”

克里姆林宮頭號批評者納瓦爾尼遭“諾維喬克”（Novichok）神經毒劑攻擊，接受數週治療後，上個星期從柏林的夏里特醫院（Charite）出院。

他8月乘坐飛機從西伯利亞飛往莫斯科時，突然感到身體不適，法國、德國和瑞典實驗室已分別證實納瓦爾尼是遭人下毒。

德國雜誌《明鏡周刊》（Der Spiegel）27日報導，默克爾赴夏里特醫院秘密會晤納瓦爾尼，突顯了默克爾對納瓦爾尼案的親身投入。

納瓦爾尼證實曾與默克爾會面，但認為使用“秘密”一詞並不正確，他說：“那更像是私下會晤以及與一家人對話。”

克里姆林宮否認涉及納瓦爾尼中毒事件，且指控西方國家領袖針對納瓦爾尼身體不適散布不實資訊。

德國副總理朔爾茨（Olaf Scholz）28日表示，納瓦爾尼遭毒害是一樁殘暴殺人攻擊，歐洲將必須做出一致回應。