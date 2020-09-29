亞美尼亞交戰阿塞拜疆 默克爾敦促立即停火

阿塞拜疆與亞美尼亞為納戈爾諾-卡拉巴赫地區（Nagorny Karabakh）紛爭爆發戰事，德國總理默克爾發言人9月29日說，默克爾致電亞美尼亞及阿塞拜疆領導人，敦促立即終結衝突。

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根據最新統計數據，自上個星期末以來，激烈衝突至少造成95人喪生，包括11名平民。

默克爾（Angela Merkel）發言人賽柏特（Steffen Seibert）表示：“總理緊急呼籲立即停火，回到談判桌。”

賽柏特說，默克爾28日和亞美尼亞共和國總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）通話，並在29日聯繫阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）。

默克爾在電話中說，由法國、俄羅斯和美國領導的“明斯克集團”（Minsk Group），願為對話“提供適當的平台”。

外交人士說，聯合國安理會將在29日針對納戈爾諾-卡拉巴赫地區問題舉行緊急閉門會談。