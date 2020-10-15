倫敦疫情警報提升至高等級 全英單日確診近2萬

英國單日確診感染人數已經逼近2萬人。英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）10月15日表示，從17日起，倫敦、約克、艾塞克斯等地區的疫情警報等級，將從“中等級”被提升至“高等級”。

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英國首相約翰遜日前提出3級警報系統，將疫情風險分為“中等”、“高”或“非常高”，英格蘭地區西北部城市利物浦是目前唯一被列為最高級警報的城市，多數地區警報等級原本都是“中等”。

不過，漢考克15日宣布，倫敦、約克、艾塞克斯等多個地區的等級都將提升至“高等級”。這代表英格蘭超過半數人口將生活在等級為“高”或“非常高”的地區。

根據政府規定，警報等級為“高”的地區禁止來自不同家庭的民眾在室內聚會，包括酒吧與餐廳。

英國廣播公司（BBC）報導，政府也正在考慮將曼徹斯特（Manchester）的等級提升至“非常高”，但尚未做出最後決定。

漢考克在下議會表示：“情況在好轉之前恐怕會先變得更糟。”他說：“我了解這些措施不容易，但也非常重要。面對前所未有的疫情，必須做出困難的抉擇，這是和平時代的政府所做過最困難的決定。”

最新數據顯示，英國14日新增137人病故，連續2天突破百人。確診人數為1萬9724人。