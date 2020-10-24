冬令時至：英國女王鐘錶匠手工調1100時鐘

2020年10月25日凌晨兩點，英國冬令時正式開始。冬令時就是從夏令時調回來的時間，也就是“時光倒退”，凌晨2點變成1點的那個瞬間，這個1點就是冬令時的開始。冬令時一到，時間是往後調1個小時（-1）。英國女王共珍藏了1100個不同時代的時鐘。鐘錶匠們前幾天忙個不停，手工調試溫莎城堡(Château de Windsor)、白金漢宮(palais de Buckingham )和避暑的荷里路德行宮(palais de Holyrood)里的大小時鐘。

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很多手機、家中電子錶都會自動從夏令時改成冬令時。但英國女王伊麗莎白二世所收藏1100個鐘錶就不同了。女王珍藏的有些鐘錶已經有300年的歷史了，可謂是愛不釋手的老古董。

路透社報道，女王在家族溫莎城堡(Château de Windsor)、白金漢宮(palais de Buckingham )、和避暑的荷里路德行宮(palais de Holyrood)分別珍藏了450、600、50個不同風格的鐘錶。

每年更改冬令、夏令時的那個周末，都會組成一個鐘錶師團隊，足足要幹上40多個小時，才能把女王擁有的每個時鐘調準時間。

英國頂尖的鐘錶匠Fjodor van den Broek告訴BBC記者：溫莎城堡、白金漢宮、荷里路德行宮的鐘錶走得幾乎都很准。但時不常會 有些鐘不知什麼原因，會慢或快幾分鐘。要調至鐘錶的零件恐怕是當今最要珍藏的零件了。

他還透露說，為了這些鐘錶走得准，我每天至少要行走1600步，也算是鍛煉身體了。他還透露說：廚房裡的鐘錶刻意調快5分鐘。廚師們擔心誤了點，無法準時給女王“送餐”。

他還風趣地對記者表示：這也表明準時就餐在我們生活中佔有很重要的位置。