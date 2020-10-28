歐洲新冠疫情惡化，比利時、匈牙利、俄羅斯及波蘭病床告急

歐洲新冠疫情惡化，俄羅斯16個地區情況危急，捷克從晚上9時起實施宵禁，波蘭單日確診人數創新高，比利時、匈牙利、俄羅斯及波蘭病床告急。

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中央社報道，波蘭衛生部星期三通報，新增1萬8820人確診新館肺炎，創下單日新高紀錄，又有236人新冠病毒死亡。波蘭前天新冠病人分別用到1萬3291張病床和1078台呼吸器， 今天又新冠病人又用了640張病床，72台呼吸機。醫院面臨短缺，在某些情況下會拒絕病人就診，而反對憲法法院有關墮胎權裁決的大規模抗議活動仍然持續。

俄羅斯副總理高里可瓦星期三與總統普京及政府資深官員開會時說，境內16個地區情況危急，醫院病床的使用已超過 90% 容量。衛生當局表示，俄國星期三新增1萬6202個確診病例，又有創紀錄的346人 身亡。

德國負責疾病管制及預防工作的羅伯特‧科赫研究所星期三公布統計數據顯示，境內新增1萬4964人確診，又有85人不治。

瑞士公共衛生署公布數據顯示，今天新增8616人確診，瑞士和鄰國列支敦斯登確診總數達13萬5658例。又有24人染疫死亡，死亡病例累計1954例。

比利時國家衛生研究院數據顯示，星期三有689名染疫病患入院接受治療，超過3月28日的629人紀錄。這意味著目前有5554人正在接受治療，幾乎和4月6日住院的5759人一樣，比利當時擔心加護病床會用完。比利時在26日有100多人染疫死亡，這是4月29日以來的新高，比利時目前因新冠肺炎死亡的人達到1萬1038人。

匈牙利人口1000萬人，星期三通報確診病例總數上升到6萬5933例，新增43起死亡病例，染疫死亡總數來到1578人。醫院共收治3166名染疫患者，這是醫院收治染疫人數首度超過3000人，另有263人使用呼吸器。

西班牙通報單日新增267人不治，是5月1日以來新高。捷剋星期三起從晚上9時開始實施夜間宵禁，上班、遛狗及緊急醫療需要除外，商店從晚間8時開始關閉。捷克再度通報超過1萬5000起新增確診病例。