 訪問主要內容
中國
法國
港澳台
視頻
欄目檢索
恐襲

維也納恐襲：兩名瑞士人在蘇黎世附近被捕

發表時間：

Le chancelier autrichien, Sebastian Kurz (à droite), et le président Alexander van der Bellen déposent une couronne lors d’une cérémonie d’hommage aux victimes, à Vienne, mardi 3 novembre 2020
Le chancelier autrichien, Sebastian Kurz (à droite), et le président Alexander van der Bellen déposent une couronne lors d’une cérémonie d’hommage aux victimes, à Vienne, mardi 3 novembre 2020 © Matthias Schrader / AP
作者： 法廣
6 分鐘

奧地利首都維也納11月2日發生濫射槍擊，造成4人死亡。警方3日表示，他們已查出涉案槍手身分。槍手是一名極端組織伊斯蘭國（IS）支持者，曾因恐怖分子罪名遭到判刑。另據警方消息，兩名瑞士人在蘇黎世附近被捕。在與奧地利警方配合下，瑞士警方在溫特圖爾逮捕了14歲和24歲兩名嫌犯，他們涉嫌參與了維也納恐怖襲擊。另據最新消息，恐怖組織伊斯蘭國3日表示對維也納槍擊案承責。

廣告

奧地利當局指出，這名涉案兇手名叫費伊祖萊（Kujtim Fejzulai），現年20歲的他是伊斯蘭國支持者，擁有奧地利及北馬其頓雙重國籍。費伊祖萊已遭警方擊斃。奧地利內政部長卡爾·內漢默（Karl Nehammer）3日在一次記者招待會上表示：“很明顯，槍擊者儘管有各種融入社會的外在跡象，卻與他想私下展示的完全相反”。

 

襲擊者出生在維也納南部的默德靈(Moedling)，但不清楚在什麼地方度過了自己的童年。奧地利內政部長內漢默表示：可以肯定的是：奧地利當局曾試圖剝奪他國籍。 徒勞的是“因為缺乏他走向極端的證據。

內政部長內漢默（Karl Nehammer）告訴奧地利新聞通訊社（APA），費伊祖萊曾試圖前往敘利亞加入伊斯蘭國，去年4月因為恐怖罪名遭到定罪，被判處22個月徒刑，於同年12月提前獲釋。

內漢默指稱，費伊祖萊在攻擊前曾在Instagram張貼照片，顯示他自己與據信是他使用的兩件武器。目前未有組織或個人宣稱犯案。

費伊祖萊犯案時穿着假自殺炸彈背心。警方表示，不排除有其他槍手仍逍遙法外的可能性。

內漢默3日在記者會上表示，奧地利警方已逮捕14名與主嫌費伊祖萊有關連的人士。警方在調查時突襲搜索18處住宅。

奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）在電視轉播的演說中，誓言要“追捕這些行兇者以及他們的幕後主使者。”

他指出，一名年長男性和女性、一名年輕路人及一名女服務生遭到冷血殺害，22名傷者中3人人生命垂危。

 

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw
頁面未找到

您嘗試訪問的內容不存在或不再可用。