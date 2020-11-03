維也納恐襲：兩名瑞士人在蘇黎世附近被捕

奧地利首都維也納11月2日發生濫射槍擊，造成4人死亡。警方3日表示，他們已查出涉案槍手身分。槍手是一名極端組織伊斯蘭國（IS）支持者，曾因恐怖分子罪名遭到判刑。另據警方消息，兩名瑞士人在蘇黎世附近被捕。在與奧地利警方配合下，瑞士警方在溫特圖爾逮捕了14歲和24歲兩名嫌犯，他們涉嫌參與了維也納恐怖襲擊。另據最新消息，恐怖組織伊斯蘭國3日表示對維也納槍擊案承責。

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奧地利當局指出，這名涉案兇手名叫費伊祖萊（Kujtim Fejzulai），現年20歲的他是伊斯蘭國支持者，擁有奧地利及北馬其頓雙重國籍。費伊祖萊已遭警方擊斃。奧地利內政部長卡爾·內漢默（Karl Nehammer）3日在一次記者招待會上表示：“很明顯，槍擊者儘管有各種融入社會的外在跡象，卻與他想私下展示的完全相反”。

襲擊者出生在維也納南部的默德靈(Moedling)，但不清楚在什麼地方度過了自己的童年。奧地利內政部長內漢默表示：可以肯定的是：奧地利當局曾試圖剝奪他國籍。 徒勞的是“因為缺乏他走向極端的證據。

內政部長內漢默（Karl Nehammer）告訴奧地利新聞通訊社（APA），費伊祖萊曾試圖前往敘利亞加入伊斯蘭國，去年4月因為恐怖罪名遭到定罪，被判處22個月徒刑，於同年12月提前獲釋。

內漢默指稱，費伊祖萊在攻擊前曾在Instagram張貼照片，顯示他自己與據信是他使用的兩件武器。目前未有組織或個人宣稱犯案。

費伊祖萊犯案時穿着假自殺炸彈背心。警方表示，不排除有其他槍手仍逍遙法外的可能性。

內漢默3日在記者會上表示，奧地利警方已逮捕14名與主嫌費伊祖萊有關連的人士。警方在調查時突襲搜索18處住宅。

奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）在電視轉播的演說中，誓言要“追捕這些行兇者以及他們的幕後主使者。”

他指出，一名年長男性和女性、一名年輕路人及一名女服務生遭到冷血殺害，22名傷者中3人人生命垂危。