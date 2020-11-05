丹麥決定將殺該國所有水貂 變異新冠病毒可傳人

11月4日，丹麥政府表示將捕殺該國所有水貂，數量高達1500萬到1700萬隻。此前，丹麥發現在養殖場水貂感染的變異新冠病毒可以傳染給人類。首相5日宣布；對丹麥28萬居民實施特別限制。法國一名獸醫建議立即關閉法國的水貂養殖場。

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丹麥首相弗雷德里克森(Mette Frederiksen)當天指出，新冠病毒已經在水貂中發生了變異，而這種變異的病毒已經傳染給了人類。由於這種變異病毒不像普通新冠病毒那樣可以受到抗體抑制，因此可能會導致即將上市的疫苗無法發揮作用。

丹麥衛生部長希尤克(Magnus Heunicke)表示，目前已在該國的5個不同水貂養殖場發現了新冠病毒突變的情況。他說，感染這種突變病毒的人病情並不嚴重，但他們對抗體的反應並不積極：“研究表明，這些病毒突變可能會影響到目前的新冠候選疫苗，對疫苗的研製形成了威脅。這就是為什麼我們需要做出全國性的努力。” 感染變異新冠病毒的人數已達到12人, 但病情都不嚴重。

丹麥是世界上最大的貂皮生產國。據BBC報道，丹麥將捕殺超過1000家養殖場中的1700萬隻水貂，當地警察局長福格德認為這將是一項“龐大的任務”。

丹麥水貂養殖者協會主席認為，政府的決定對該行業和丹麥來說都是一場災難。據悉，水貂養殖者將獲得因捕殺而導致的全部補償，丹麥媒體稱金額將高達50億丹麥克朗。