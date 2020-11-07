白俄羅斯新核電站啟動 鄰國立陶宛憂

白俄羅斯應該在周六（2020年11月7日）啟動，由俄羅斯提供資金，建造在距離立陶宛邊境40公里處的Ostrovets新核電站。有近百萬立陶宛人居住在白俄羅斯這個新核電站半徑100公里內。在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius），人們可以望得到這座核電站的兩個冷卻塔。

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據本台RFI周六（2020年11月7日）的法文報道，立陶宛民眾的擔心並非空穴來風，因為，這座核電站位於地震帶。而且，為了冷卻反應堆之需，核電站所用的河流穿過立陶宛首都維爾紐斯。

立陶宛尚未走出切爾諾貝利核事故陰影

立陶宛內政部負責災難管理事務的官員認為，白俄羅斯沒有遵守國際標準。在經歷了切爾諾貝利核事故（Tchernobyl）與福島核事故（Fukushima）後，全球所有國家達成了一項協議，尤其注意不要在大都市附近建造核電站。這座新核電站與減少民眾風險的邏輯背道而馳。

立陶宛當局在為最糟糕的情況做準備：分發碘，檢測報警器，標註撤退路線。但反對Ostrovets核電站的非政府組織指出，歐洲國家有必要譴責這一核電站項目，而歐盟委員會對此至今沒有明確的政治表態。

立陶宛要阻擾白俄羅斯在歐洲出口核電

立陶宛發起了外交攻勢，旨在阻擾白俄羅斯向歐洲其它國家出口電力，但目前只有波蘭響應。在白俄羅斯境內，也有非政府組織想要阻擋這座核電站的啟動，但未能成功。