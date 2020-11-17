回應馬克龍 德防長：仍需要美國和北約確保歐洲安全

德國國防部長克蘭普-卡倫鮑爾（A. Kramp-Karrenbauer）11月17日發表講話時表示，未來幾十年，如果沒有美國和北約的幫助，歐洲將無法保障自身的安全。而在法國《大洲》雜誌（ Le Grand Continent ）星期一刊登的專訪中，法國總統馬克龍曾批評卡倫鮑爾有關“歐洲戰略自主的幻想必須終止”的表態，稱這是對歷史的錯誤解讀。

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此前，馬克龍在專訪中指出，即使歐洲正在與美國“新政府”打交道，而且“新政府”可能會帶來更友好的關係，但歐洲仍然需要自己的獨立和主權防禦戰略。同時，他還反駁了卡倫鮑爾本月2日在接受美國Politico新聞網採訪時發表的言論。卡倫鮑爾當時表示，歐洲在不久的將來將不得不繼續依賴美國的軍事保護。

“我完全不同意德國國防部長在‘Politico’新聞網上發表的觀點”。馬克龍補充說，他相信德國總理默克爾在這個問題上的立場與他一樣。“只有當我們認真對待自己的立場，並對我們的國防擁有主權的時候，美國才會尊重我們作為盟友的地位。”馬克龍說道。他並強調，“我們需要繼續建立我們的自主權，就像美國為自己做的那樣，就像中國為自己做的那樣。”

卡倫鮑爾則在星期二的講話中指出，“如果歐洲戰略自主的想法培養了一種幻想，即我們可以在沒有北約和美國的情況下確保歐洲的安全、穩定和繁榮，那就走得太遠了”。她說，歐洲需要幾十年的時間來建立其常規和核軍事力量，以彌補美國和北約目前對歐洲大陸安全的貢獻。

卡倫鮑爾說，“沒有美國的核力量和常規力量，德國和歐洲無法保護自己。這是一個簡單的事實”。她還重申了柏林在防務方面採取更強硬立場的承諾。她指出，美國提供了北約70%的關鍵軍事能力，如監視、直升機、空中加油和衛星通信。她補充說，美國還佔據了北約幾乎100%的導彈防禦系統和絕大多數的核威懾力量。在歐洲，英國和法國也擁有核武器。

分析人士指出，法德之間就防衛問題的分歧並不新鮮，但在周四和周五的歐盟外交和國防部長會議之前，這些分歧再次出現。這些討論預計將集中在，歐盟如何向當選總統拜登的新一屆美國政府表明，它準備為自己的防務做更多的工作。特朗普總統則經常在這個問題上批評歐洲國家。他強調，包括德國在內的許多國家目前沒有達到北約規定的國防開支佔GDP2%的目標。