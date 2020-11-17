繼法德後荷蘭推出印太地區文件：強調促進歐盟內部討論

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荷蘭政府11月13日推出了該國的印太地區準則，也使其成為在歐盟內部第三個就印太地區這一由美國特朗普政府在近年來於地區內與盟友推行的地緣政治概念，提出官方文件的第三個歐盟成員國。其內容包括，荷蘭將與這一問題的先行者法國和德國一道在歐盟內部進一步推動對印太地區的討論。

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目前，法德兩國均已提出自己版本的《印太戰略文件》。兩相比較，德國版的“印太戰略”涉及了全方位的眾多領域，核心詞是合作，因而更具開放性和包容性。德聯邦外長馬斯（Heiko Maas）對此曾表示，“在未來幾十年中，我們的繁榮和地緣政治影響將取決於我們與印太地區國家合作的方式。那裡比其他任何地方都重要，是以國際規則為基準的未來秩序的外形將被決定的地方。我們希望幫助塑造這一秩序，使之建立在規則和國際合作的基礎上，而不是強者的法律。”而法國是歐洲第一個推出印太戰略的國家，法國版的“印太戰略”集中在安全防務方面，印度則是法國這項印太戰略的重要支柱；雙方在印度洋的西部和南部緊密合作。

此次荷蘭政府發表的文件題為“印度-太平洋：加強荷蘭和歐盟與亞洲夥伴合作的指南”。文件稱，“地緣政治和地緣經濟關係正在迅速轉變。印太地區的重要性正在增長。為了保護荷蘭和歐洲的經濟和政治利益。在世界最重要的增長區域，一個更積極的承諾是荷蘭和歐盟在印太地區的情況，以及荷蘭和歐盟自己對該地區的看法和興趣。”文件稱，“荷蘭和歐盟受益於與該地區國家，特別是與志同道合的民主國家和開放的市場經濟國家更密切的合作--無論是雙邊合作還是在歐盟框架內的合作，這些國家與荷蘭一樣，致力於有效的多邊主義和重要性。”

文件稱，“與這些國家合作的主要目的應是促進我們在國際法治、民主和人權領域的利益。可持續貿易、安全與穩定、過境自由和海事安全、氣候變化； 全球健康和減少貧困。合作必須根據各國的共同利益和志同道合的程度逐一形成。”文件續指，“鑒於重大的經濟、地緣戰略和能源利益，大多數國家在避免印太地區成為任何一個國家之間或超級大國手中的玩物。這些國家面臨著兩個相互競爭的超級大國，而且尋找經濟和（安全）政治主力。其主權範圍作出選擇的能力越來越有限。這就需要採取進一步戰略方針，然後是貿易和投資，但這需要從根本上重新確定貿易和投資的方向；這涉及到確定共同的利益和部署一系列廣泛而綜合的政策工具，以幫助這些國家和其他國家給自己更廣泛的戰略選擇，保護主權的選擇”。

文件指，“雖然不應過高估歐洲的作用，但我們也不應小看自己。歐盟是世界上最大的市場，是該區域最大的投資者和支援捐助者。在歐盟範圍內，荷蘭又是其中之一。是該地區最大的投資者和捐助者的前5名：我們的經濟實力使我們有能力發揮積極作用。”