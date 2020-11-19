丹麥水貂新冠病毒變異傳人或已停止

世衛組織十天前宣布丹麥出現新冠病毒在水貂體內變異並且傳染給人類的病例，就在各國研製疫苗給全球帶來喜訊之際，這種被稱為是“cluster 5”的變異病株對全世界的新冠疫苗研製構成威脅，不過，丹麥衛生部周四發表廣告指出，新冠病毒在水貂身上的 變異很可能已經結束。

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丹麥衛生部的公告指出，根據丹麥傳染病學院的研究統計，自9月16日以來丹麥境內並未出現水貂傳染人類的新的病例。他們因此認為這種被稱為“cluster 5”變異株傳染人類的現象獲將從此告一段落。

丹麥政府因此宣布取消兩周前實施的對感染地區的封鎖措施。該措施原計畫延續至十二月初。

根據世界衛生組織11月6日發表的公告，丹麥自2020年6月以來，發現了214例與養殖水貂相關的新冠病例。研究證明這些病毒通過水貂體內變異之後傳染給人類，迄今有12人確診。這種變異病株具有此前沒有觀察到的突變或變化的組合。目前醫學界對這一變異株中發現的變化的含義尚不清楚。此外，丹麥醫學界還在水貂身上檢測出另外四種新冠病毒變異的病株，雖然目前這些病株似乎不能直接感染人類。

除了丹麥之外，美國，意大利，荷蘭，西班牙和瑞典5個國家的農場養殖的水貂中發現新冠病毒。

丹麥政府在發現病毒之後宰殺了其境內1500萬多鬥水貂，丹麥是全球第一大貂皮出口國，是僅次於中國的全球第二大貂皮生產國。