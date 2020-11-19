華為駐波蘭前高管被控從事間諜活動 面臨3至15年監禁

波蘭政府11月18日宣布，一名波蘭前安全部門人員和一名華為波蘭代表處的中國籍前高管被控從事間諜活動，損害波蘭利益。

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波蘭負責協調特勤部的部長的發言人在官方通訊社PAP發表的一份聲明中說，星期二已向華沙地方法院提交了一份針對這兩名嫌疑人的起訴書，他們分別是皮奧特（Piotr D.）和王偉晶（Weijing W.）。聲明指，“他們都進行了有損波蘭利益的間諜活動。”

王偉晶的律師回復路透社質詢指，他和他的當事人尚未看到所有證據，他們所看到的證據並沒有為提出指控提供任何理由。皮奧特的律師沒有回應路透社的置評請求。華為拒絕置評。2019年1月，波蘭政府逮捕了皮奧特和王偉晶。王偉晶（又名Stanislaw Wang）在領英(LinkedIn)上的個人資料顯示，自2011年以來，他一直在華為的波蘭分公司工作，2006年至2011年間，他曾在中國駐格但斯克總領事館擔任隨員。他畢業於北京外國語大學。

華為公司隨後便解僱了王，稱王偉晶因個人原因，涉嫌違反波蘭法律而被逮捕調查，這一事件對華為的全球聲譽造成了不良影響。皮奧特曾於2012至2015年在波蘭國內安全部門（ISA）工作，他還曾參與一個保護光纖網絡免受入侵者竊取機密信息的項目。波蘭政府網站當天發布的聲明指，當局對皮奧特採取了保釋、禁止出國和警察監督等預防措施。王偉晶被審前拘留。兩名被告面臨3至15年的監禁。