德國檢方撤銷對歐盟前外交官涉華間諜指控調查

綜合消息顯示，德國檢方以無法找到確鑿證據證明，歐盟駐韓國前大使薩巴蒂爾（Gerhard Sabathil）曾為中國情報機構從事間諜活動為由，撤銷了對該案的調查。

廣告 繼續瀏覽後續

德國多家媒體曾在今年1月報導，據不願具名的歐盟外交官透露， 薩巴蒂爾因涉嫌為中國國家安全部門從事間諜情報活動，而正在被德國檢方調查。現年66歲的薩巴蒂爾擁有德國和匈牙利雙重國籍，曾擔任歐盟駐韓國、德國、冰島和挪威大使。2015年起，薩巴蒂爾開始出任歐盟駐韓國大使。

位於德國西南部的，卡爾斯魯厄市聯邦檢察院曾在1月份就該案展開調查，德國警方還在布魯塞爾、柏林等地突擊搜查了與主要嫌疑人和另外兩人有關的住宅和辦公室。雖然德國官方未正式披露薩巴蒂爾是相關指控的調查對象，但媒體很快將其鎖定為受到調查的主要嫌疑人。據《法蘭克福彙報》星期三報導，薩巴蒂爾一直否認對他的相關指控。由於檢方宣布停止調查，案件結束，他可能有資格就調查申請國家索賠。

儘管該案檢察官沒有立即發表評論，但德意志新聞社援引一名發言人的話證實，針對該案的調查因缺乏證據而被撤銷。薩巴蒂爾在2017年結束了歐盟外交官生涯後，轉投EUTOP遊說公司供職，與被調查對象的另外兩人合作。據悉，這兩人也不再受官方懷疑。

薩巴蒂爾則向《法蘭克福彙報》表示，在針對他的調查消息成為國際新聞頭條後，他認為自己是“全球性人格攻擊”的受害者。 他稱，相信美國情報部門曾與德國同行聯繫，這是因為其所供職的遊說公司把華為當作客戶。

另據英國《金融時報》報導，2016年，薩巴蒂爾在韓國任職剛滿一年，德國當局就撤銷了他的安全許可。他隨後回到了德國。兩位知情人士表示，此舉與德國當局對薩巴蒂爾和中歐比較政治和國際關係專家沈文文（Shen Wenwen，音譯）的關係引發的擔憂有關。沈女士沒有被指控犯有任何罪行。

隨後在今年1月，德國調查人員搜查了德國和比利時的9個辦公室和住宅，作為針對3名未透露姓名的個人的調查的一部分。德國媒體還在當時報導指，檢方懷疑薩巴蒂爾是作為中國情報部門的 “線人和招募者 ”進行活動。檢方據報認為，他將情報賣給了為上海歐洲學會工作的，一個叫 “強尼”的中國間諜。此前不久，德國聯邦憲法保衛局曾警告說，北京“越來越多地尋求從西方國家招募人員，在他們的家鄉、在中國或通過社交媒體充當線人或特工”。

薩巴蒂爾則回擊了這些指控。“我的私人和公共生活都被一個技術上滑稽的調查破壞了，”他在5月份對德國媒體說，“我與中國的關係都是清白的”。 薩巴蒂爾說，他領導了歐盟與中國的人權對話，中國人知道他對北京的批評。“對中方來說，我是一個臭名昭著的強硬派，”他說。

針對德國檢方撤銷調查的消息，薩巴蒂爾的律師科爾恩（Dörthe Korn）表示，“這對我們的客戶來說是一個真正的勝利。”她說，“我們認為，從來沒有任何證據可以證明這樣的調查是合理的”。