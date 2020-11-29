Covid-19：瑞士滑雪場疫情下依然開放

歐洲Covid-19病毒疫情下，瑞士是准許有滑雪場迎客的少數國家之一。在瑞士瓦萊州（Valais）的Verbier滑雪場，滑雪客也必須戴口罩。

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德國作為現任歐盟輪值主席國希望歐洲國家在2021年前保持滑雪場關閉。瑞士瓦萊州是歐洲Covid-19疫情重災區之一，然而當地阿爾卑斯山區（Alpes suisses）國際知名的滑雪勝地Verbier早在一個多月前就已重新開張接待滑雪客。

本台RFI特派記者Jérémie.L星期天（2020年11月29日）從瑞士Verbier滑雪場發回的報道，描述了當地現場氣氛。對瑞士人而言，滑雪意味着在疫情期間透透氣的可能性。但戴口罩仍是必不可少的。當地的一名業務主管指出，所有的顧客都戴着口罩，警察也在現場監督。排隊大約5分鐘時間，然後坐上點纜車，無需十分鐘即可登上高處。所以說，時間很短。

戴口罩滑雪不容易

滑雪場上的雪還不厚，但滑雪客不少，大多數人都遵守新規。管理雪道的負責人表示，最初幾天，一些滑雪客需要提醒。但既然想滑雪，就得遵守遊戲規則。

滑雪客還是很快就把口罩給遺忘了。不過，其中一人表示，戴口罩呼吸不容易，就像戴頭盔，不舒服但很快就能習慣。另一人也說，很礙事，會造成滑雪鏡上起霧氣，但能滑雪就好。這裡比人潮湧動的車站安全很多。

滑雪客中有幾名違反防疫禁足令跑到瑞士去滑雪的法國人。不過，Verbier滑雪場不期盼外國遊客紛涌而至。原因是歐洲的邊境開放尚未確定。