博雷利：西方一致認為與中國經貿關係應恢復平等

歐盟外交與安全政策高級代表兼歐委會副主席博雷利（Josep Borrell ）本周在接受歐洲新聞台（Euronews）專訪時表示，除非歐盟成員國準備在創新和發展方面加大投入，否則將失去技術主導的優勢。在談到對華問題時，他指出，“我不相信與中國的經貿關係必須平衡的感覺實質上是共和黨人、特朗普或美國人的專屬。我認為西方世界有一種感覺，即在我們與一個仍然以發展中國家自居的國家的關係中，必須恢復一定程度的平等。”

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博雷利在採訪中就近日熱門的歐盟戰略自主問題表示，“如果你打算自主，你必須自己支付費用。” 他說，這意味着歐盟要在國防和技術方面增加支出。他談到，“如果從軍事角度來說，你想生活在美國的保護傘下，當然便宜。但也可以肯定的是，你是有依賴性的。”博雷利指，“而在技術發展方面也是如此，因為我們在保持自己的行動能力方面肯定做得不夠。這就是自主性的含義。中國有工業革命失利、百年屈辱的歷史經驗。而且中方非常清楚，技術至上是世界的根本。一直以來都是如此，但現在比以往任何時候都更加如此。他們正竭盡所能去爭取它。而我們，直到現在才擁有它，如果我們不在創新和發展方面進行足夠的投資，就有可能失去它。”

博雷爾還表示，歐盟要想在全球舞台上扮演主導地位，就需要在外交事務上改用有條件的投票方式。“我知道，如果不同意，沒有人會宣戰，”他說。“不過幸運的是，我們不是在宣戰：從根本上說，我們決定的是幫助和平的任務，或者是對那些違反國際法的人實施制裁。因此，這樣做應該不是那麼困難--不一定是一致的。而這樣我們就會避免幾個月的討論，有時會一無所獲。”另在談到對美關係時，記者問，“現在，在特朗普統治下的四年動蕩之後，拜登當選後，布魯塞爾被寄予厚望。而恰恰在這個問題上，你一直在準備一份文件，你想向美國提交關於協調工作的文件。這份文件的基本點是什麼？”博雷利說，“其基線就是我們要讓多邊主義再次成為指導國際政治的工具。”

記者問，“我想，與美國在一些問題上會比較容易達成一致，例如氣候變化。但也有一些問題比較困難，比如貿易問題，因為我們一直在經歷關稅戰。你認為保護主義會一直存在嗎？”博雷利說，“它還沒有完全到來。目前我們受到的不是保護主義。不，上帝，保護主義可以走得更遠。”記者追問，“但在美國，我們已經看到了信號”。博雷利回答指，“但是沒有取得多大的成功。因為特朗普對中國發起的整個貿易戰並沒有得到減少他們對中國的貿易逆差，而中國的貿易逆差卻增加了。如果目標是減少貿易逆差，那就沒有成功。也就是說，事情並不像有些人認為的那麼簡單，那些人說：‘我有貿易逆差。那麼，我就提高關稅’。好吧，不，因為那會引起反應，而不同黨派的反應最終會適得其反。”

記者問，“但無論如何美國已經變了”。博雷利說，“如果認為美國社會沒有發生深刻的、結構性的變化，那就大錯特錯了，特朗普可能是其中的指數或加速器，也可能是催化劑或後果，而不一定是原因。但回到戰略自主性問題上。我認為我們不必以特朗普為基礎。在特朗普之前我們已經說過了，之後我們還要繼續說。”針對中國問題，記者問，“而在中國問題上，特朗普希望將歐洲引向對抗。你認為現在有了拜登，情況會有所不同嗎？”

博雷利說，“肯定的。肯定語氣會不一樣。但美國對中國的態度確實超出了共和黨和民主黨的黨派界限。民主黨人也有保護主義的傾向。”他補充說，“民主黨人也有。我不相信與中國的經貿關係必須平衡的感覺實質上是共和黨人、特朗普或美國人所獨有的。我認為西方世界有一種感覺，即在我們與一個仍然以發展中國家自居的國家的關係中，必須恢復一定程度的平等。”

記者說，“而（中國）也是現在歐盟的一個系統性競爭對手”。博雷利表示，“是的，這並不意味着我們要系統性地進行對立。這是兩碼事。一個系統性的競爭對手是指群雄逐鹿。而一個系統性的對立是指每天你總是在爭奪東西。後者，不是。”記者追問，“歐盟如何才能讓歐洲企業在公平競爭的環境下有效地在中國投資？”

博雷利回答說，“（與中方）簽訂一份允許這一情況的協議。這就是我們正在談判的，一個投資協定。的確，為了在中國投資，我們要受到很多條件的限制，而中國在歐洲投資則沒有條件或者幾乎沒有條件。到目前為止，這種情況對我們來說並不壞。但現在確實如此，因為我們察覺到了後果。我們正在談判協定，就像我說的那樣，將恢復，不是將建立，因為（歐中）從來沒有一個，一定的平衡。但這取決於中國是否看到它對與我們維持這種關係的興趣，中方也從中受益。很明顯，中國對我們的公司在他們那裡投資感興趣。”

記者問，“而為了這些貿易協定，難道人權問題就可以被忽視嗎？我們看到香港的情況，我們看到維吾爾人的情況”。博雷利指，“我們沒有忘記它們。我們每次與中方對話時，在各個層面上，無論是在我與中國外長的對話中，還是在歐洲理事會主席或歐盟委員會主席（層面）的對話中，我們都在系統地、永久地重申這些問題。這些問題都在議程上。”記者追問，“但它們是否被帶到談判桌上？它們有分量嗎？”

博雷利則回答說，“這些都是放在桌面上考慮的。換句話說，我想說的是，有些事情，如果對方不願意，我們就對此不進行談判。但我們確實希望人權和自由問題成為我們議程的重要組成部分。它們始終是重要的一部分。”