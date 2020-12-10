德媒報導批評中國“戰狼外交” 卻把關鍵漢字寫錯

德國《每日鏡報》8日以“中國的戰狼”為題刊登一篇批評性報導，指責中國“戰狼外交”。該報導本來要配一個簡體中文的“權（權）”字圖片，卻多了一點，變成“杈”字，遭到許多讀者和網友嘲諷。

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《環球時報》報導，這篇文章刊登在8日出版的《每日鏡報》，作者是該報記者克勞迪婭·馮·薩爾森，這名記者曾駐俄羅斯和東歐，從簡歷看沒有去過中國經歷。報導內容稱德國聯邦議院人權委員會11月18日舉行所謂“中國人權聽證會”，招致中國駐德國大使館批評。文章指責中國“做出如此激烈的反應”，並引用德國綠黨反華議員鮑斯的話說，中方外交官的舉止“更具侵略性”，中國實行“戰狼外交”。

最吸引眼球的是佔據了幾乎半個版面的紅色“杈”字，一旁解釋這個字是“強大的標誌”，“是表示權力的中國漢字”。

這個錯字也引起懂得中文的德國讀者關注。德國漢語教學協會主席、柏林自由大學漢學教授安德里亞·古德在推特發文指出錯誤，許多人也在社交媒體上提醒《每日鏡報》和該報作者，但後者一直未做出回應。“對於報紙和記者來說，這是嚴重的錯誤。”

德國柏林中國問題學者夫羅里揚9日對此表示，為什麼一名寫“中國報導”的記者不懂一點中文？為什麼報紙沒有中國專家？這也是德國媒體常常歪曲報導中國的主要原因。他建議德國媒體招募一些懂中文、懂中國的記者來寫報導，而不是看美國媒體的報導，透過想像寫中國。