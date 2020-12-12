意大利跑車法拉利董事長閃電請辭

由FCA集團獨立出來，充分展現意大利熱情形象的超跑品牌法拉利Ferrari，該廠CEO Louis Camilleri最近正式公布了離職消息，給車壇不小的震撼。

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據外媒《華爾街日報》報導，指出Louis Camilleri不幸染上了現今仍大規模傳染新冠病毒，雖然不至於造成生命危險，但也需要一段不算短的治療與隔離期間，加上考量其年紀已約65歲，所以自請離職。除了法拉利Ferrari CEO一職之外，Louis Camilleri也同時卸下Philip Morris煙草公司的董事長職務，他在該公司任職已有40年之久。

法拉利Ferrari則公開表示，Louis Camilleri因為私人因素請辭該公司CEO，並且同步卸下董事會成員資格。後續法拉利Ferrari的CEO職務，將由董事長John Elkann暫代，直到適合人選出線。Louis Camilleri於2018年7月起擔任法拉利Ferrari執行長一職，以接替當時突然因病過世的前執行長Sergio Marchionne。

Louis Camilleri於個人聲明中表示，在職涯中能加入法拉利Ferrari團隊是一件相當榮耀的事，也相當尊敬在Maranello工廠中工作的每位員工，他們皆分享無止境的熱情於他們的工作中。至2018年起，法拉利Ferrari持續地達成自我目標，相信在往後的日子仍能更近一步。