英歐進行最後談判 明決定能否達成貿易協議 發表時間： 12/12/2020 - 22:24 Brexit: ultimes heures de négociation pour tenter d'arracher un accord le 12 décembre 2020 © AFP 作者： 法廣 3 分鐘 英國與歐洲聯盟談判代表12月12日展開了可能是最後數小時的貿易談判，隨即將決定，雙方是否可能達成英國脫歐之後的貿易協議。 廣告 繼續瀏覽後續 英、歐雙方承諾，13日將決定，在英國今年底脫離歐盟單一市場之前，是否還有時間消除彼此歧見。 英國脫歐談判首席代表大衛·弗羅斯特（David Frost）和歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen ）的首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）中午過後不久，在比利時布魯塞爾一座會議中心展開會談。雙方若未能達成貿易協議，英國將在今年12月31日脫離歐盟單一市場和關稅同盟，此後雙方貿易往來將徵收關稅，一反半世紀以來的相互融合。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 英國