脫歐談判

英歐進行最後談判 明決定能否達成貿易協議

Brexit: ultimes heures de négociation pour tenter d'arracher un accord le 12 décembre 2020 © AFP

作者： 法廣 3 分鐘

英國與歐洲聯盟談判代表12月12日展開了可能是最後數小時的貿易談判，隨即將決定，雙方是否可能達成英國脫歐之後的貿易協議。