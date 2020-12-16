歐盟全境年底前即可接種新冠疫苗

聖誕新年臨近之際，世衛組織周三警告，2021年年初歐洲遭到新一波新冠病毒侵襲的風險很高。歐盟委員會主席馮德萊恩周三表示，27個成員國在年底前即可在“同一日開始”注射新冠疫苗。

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歐盟委員會主席馮德萊恩周三表示，在歐盟醫藥局批准輝瑞與德國生物公司聯合開發的疫苗上市後，預計27國可以在年底以前，在同一天開始接種新冠疫苗。馮德萊恩周三在歐洲議會表示，一周之內，首批疫苗將會被允許上市，接種隨之開始。

在德國施壓下，歐盟醫藥局把原定12月28日決定是否批准輝瑞疫苗上市的時間提前了一個星期。德國目前正在面臨第二波新冠疫情的襲擊，周三，該國24小時內死於新冠疫情人數多達創紀錄的952人，27728人確診。德國政府下令，除了生活必須的商店可以開門，一般性商業全部停止營業，一直到1月10日。

法國已於12月15日取消禁足，可在全國隨便旅行，但夜晚實施宵禁。法國24小時確診有所增加，達致17615人，周二為11532人，周三共有292人喪生，但醫院重症病房壓力繼續減輕。法國總理卡斯泰周三表示，從12月份最後一周開始，法國開始第一階段接種。從現在起到年底，法國將收到第一批116萬支疫苗，到元月5號左右，再會收到200多萬支。三月份開始第二階段，對1400萬人進行接種。政府計畫春季結束後，再對所有人注射疫苗。

在英國，已有13萬七千人注射了疫苗，在倫敦，星期三， 酒館、餐館、旅店被迫關閉，這是新冠疫情大流行之後，該國第三次採取如此措施，約翰遜首相呼籲英國人要'千萬當心'，尤其老年人更要注意保護，但英國政府決定維持聖誕期間境內旅行的計畫。

在丹麥，三分之二的城鎮實施了半禁足，但初中、高中，以及酒館和餐館，文化和體育活動中心被關閉。在荷蘭，持續五個星期的禁足令周二起正式實施。

西班牙首相周三形容本國疫情形勢令人擔憂，他不排除在節日期間採取更嚴格的禁足措施。