英國脫歐：歐盟和英國繼續較量

歐盟和英國周五就英國脫歐進行最後的談判，但雙方的立場似乎都變得強硬了。

廣告 繼續瀏覽後續

歐盟和英國周五就英國脫歐協議進行“最後的努力”，雙方試圖彌合他們之間存在的“鴻溝”，尤其是雙方在漁業問題上的分歧，以便在12月31日這個大限到來之前就英國脫歐後歐盟和英國的關係達成協議。

但是，英國首相約翰遜周五警告說：“我必須說，情況似乎很困難，要彌合的是一個鴻溝。我們已經做了很多，我們希望我們的歐盟朋友能夠帶着些東西來談判。”

在漁業問題上，歐盟希望在英國脫歐之後能夠繼續進入英國有魚的水域捕魚。但是，英國把這個看作是英國重獲主權的象徵，因而英國只同意維持現狀三年，然後再決定是否繼續授予歐盟成員國捕魚權。

倫敦當局認為歐盟在漁業上的要求不合理。法新社的報道指出，漁業對包括法國、荷蘭和西班牙在內的好幾個歐盟成員國都是非常敏感的問題，歐盟多次表示，如果在漁業問題上達不成妥協的話，就不會有貿易協議。

歐盟認為，雙方必須作出“切實而具體的努力”。歐盟談判代表米歇爾·巴尼耶周五警告說：“我們處於見真格的時刻，我們的談判只剩下很少的時間，只有有用的幾個小時了。”

本周初的時候，人們對歐盟和英國的談判曾有過謹慎的樂觀，目前，雙方的立場似乎都變得強硬了。雙方周五繼續談判，這是周四晚雙方才同意的。

歐盟議會表示要在周日午夜前達成協議，這樣，歐盟議會才有時間討論通過，以便一月一日起實施。