Covid-19:歐盟2020年終周末始接種疫苗

存檔圖片：歐盟境內的大規模接種疫苗行動應該將於2020年12月27日星期天開始。這個日子是歐盟委員會主席馮德萊恩夫人選定的。 Image d'archive: En Europe, les campagnes de vaccination pourront commencer dès les 27, 28 et 29 décembre, des dates fixées par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

歐盟應該在2020年終的最後一個星期天（12月27日）啟動接種抗Covid-19疫苗。這個日子是歐盟委員會主席馮德萊恩夫人選定的。

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歐盟委員會已為27個成員國預定了3億支由輝瑞（Pfizer）制藥廠與德國生物科技公司（BioNtech）聯合研發的抗Covid-19病毒疫苗。歐盟境內的大規模接種疫苗行動應該將於2020年12月27日星期天開始。

據本台RFI法文網2020年12月18日周五的報道，歐盟委員會主席馮德萊恩夫人（Ursula von der Leyen）決定，歐盟境內的大規模疫苗接種行動將始於12月27日周日ˎ 28日周一和29日周二這三天。在此之前，歐洲需要面對巨大的後勤與科技挑戰。因為，國際社會將聚焦民眾接種了這一新疫苗後的反應。

歐洲藥品局程序未結束

歐洲藥品管理局（AEM/EMA）從12月1日起開始對這種新疫苗展開評估，但由於受到了政界的壓力，這一工作將於12月21日周一結束，比原定所需時間提早一周。

如果一切順利，歐洲藥品管理局人用藥品委員會（CHMP）將在12月21日當天召開會議，給美國輝瑞（Pfizer）制藥廠與德國生物科技公司（BioNtech）聯合研發BNT162b2抗Covid-19病毒疫苗做出一個正式結論。不過，到目前為止，這一會議的會期依然是定在，最初時的12月29日星期一。

疫苗冷藏運輸將是挑戰

之後，歐盟委員會將做出決定，允許疫苗上市，啟動後勤運輸的作業。輝瑞制藥廠在比利時皮爾斯（Puurs）擁有其全球最大的灌裝廠。保存於攝氏零下80度 (-80°C) 乾冰里的疫苗將在那裡被裝上冷藏集裝箱卡車，然後出發。

航空業由於疫情依然不暢，疫苗的運輸將主要依賴公路，首先送往擁有保存疫苗所需的攝氏零下70度 (-70°C) 冷藏設施的各大醫院。歐盟委員會已為27個成員國預定了3億支，這種由輝瑞（Pfizer）制藥廠與德國生物科技公司（BioNtech）聯合研發的抗Covid-19病毒疫苗。具體的分配是依照各國的人口比例。