德國率先禁止英客機入境

德國衛生部長施潘（Jens Spahn）20日宣布，從21日零點開始，德國暫停從英國和南非起飛的所有航班。航空貨運航班除外。來自德國政府的消息還顯示，歐洲其他國家很可能採取同樣的措施。

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德國現任歐盟理事會輪值主席，任期是6個月，也就是到今年年底。暫停航班的措施很可能維持到今年年底。

德國衛生部長宣布上述措施時還表示，與此同時，從周一開始，“我們將限制英國和南非公民通過海上、鐵路或公路進入德國領土”；有關細節仍在商議之中。

約翰遜政府證實，英國發現一種新冠病毒的新變種，其傳染性比此前已知的病毒高出70%。目前，英國倫敦等地再次緊急封鎖，而歐洲多國針對英國宣布了旅行限制。同時，南非也發現了新的變種病毒株，並猜測這與年輕人重症增加有關。

德國衛生部長表示：我們非常重視“這種新威脅”，並正在專家級研究其後果，尤其是對英國的“新病毒變種”。

德國衛生部長表示：”德國是受疫情影響較大的歐洲國家之一。更快地傳播新冠病毒會大大地改變“規則”。

由於新冠疫情持續惡化，德國總理默克爾13日宣布：從本月16日起至明年1月10日將目前的“部分封城”升級為“硬性封城”。在此期間，除食品超市外的大部分零售業商鋪都必須關閉，中小學幼兒園也將停課，聖誕節期間每個家庭聚會人數將受到嚴格限制。默克爾表示，必須盡一切努力、快速採取行動，以避免醫療系統超載。