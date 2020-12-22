新冠變異病毒“堵住”跨境貨運 歐盟呼籲取消禁令

英國出現新變種病毒，40多個國家對英國祭出交通禁令，歐洲聯盟12月22日表示，為避免供應鏈中斷、減少貿易影響，建議會員國取消禁令。但這種呼籲似乎很難見效。

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英國出現新冠新變種病毒，目前全球有超過40個國家宣布暫時禁止英國客機入境，包括愛爾蘭、德國、法國、意大利、西班牙、葡萄牙、羅馬尼亞、荷蘭、比利時、瑞士、俄羅斯、加拿大，甚至遠至印度、巴基斯坦和香港地區等。

在歐洲方面，各國禁令時間不一致，例如荷蘭政府已全面禁止英國客機入境，直到明年1月1日為止；德國全面暫停與英國的空中連結，禁令延長至2021年1月6日。法國從這個星期三開始要求從英國回國度假的人必須持有核酸檢測陰性證明才可通行。

法國則對來自英國的旅客全數實施48小時禁令，包括“透過陸海空或鐵路運輸的商品”，禁止無人隨行以外的所有貨運。

歐盟成員國21日曾舉行危機應對會議，盼協調採取一致措施。歐盟22日表示，雖然採取迅速的預防措施以限制新變種病毒進一步傳播很重要，但為了避免供應鏈中斷影響貿易，建議取消飛行等交通禁令。

歐盟表示，雖然不希望民眾進行非必要旅行，但仍應允許基本過境旅行及運輸便利。

不過，歐盟22日雖做出建議，但邊境主權掌握在各會員國手上，是否取消由各國決定。